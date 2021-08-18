Abel revela preparação especial para derrotar o São Paulo: 'Muito tempo estudando'

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Após a vitória histórica do Palmeiras sobre o São Paulo pelas quartas de final da Libertadores, Abel Ferreira comentou sobre a preparação especial de sua equipe para alcançar este triunfo. O treinador, que ainda não havia vencido o rival, revelou que foi necessário muito estudo para superar a estratégia do adversário.

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- Perdemos muito tempo estudando esse adversário. Muitos perguntaram o que o Palmeiras fez nas duas semanas livres. O Palmeiras treinou para esse jogo. E nem os jogadores sabiam - confessou.

Embora tenha exposto isso, o português escondeu jogo a respeito de como foi capaz de modificar seu time para superar o rival. Ao final, brincou que talvez conte isso em um futuro livro.

Veja a tabela completa da Libertadores- O São Paulo é uma equipe que defende e marca de maneira diferente de muitos times no Brasil. Marcação individual quase campo inteiro. Nós, aos poucos, fomos percebendo o que fazer para desmontar. E não posso dizer... Quem sabe um dia, quando escrever um livro...

Abel conseguiu chegar a uma vitória contra o São Paulo depois de seis jogos sem vencer e, por isso, valorizou ainda mais a classificação. Ele elogiou a qualidade da equipe de Crespo e enalteceu a atuação de seu time em todos os aspectos possíveis.

- É verdade. É a primeira vez que ganhamos do São Paulo. Fizemos um bom jogo. Do outro lado tem uma grande equipe e muito bem treinada. Os jogadores foram bravos em todos os níveis. Mentalmente muito fortes, algo que o jogador brasileiro tem que evoluir. E tecnicamente, hoje, a equipe foi perfeita. Taticamente, perfeitos. Respondemos e bloqueamos o adversário. E fisicamente, resposta cabal. - afirmou.

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