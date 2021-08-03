Abel recusa nova oferta da Europa por cumprimento de acordo com presidente do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Alvo constante de sondagens do futebol europeu, Abel Ferreira deve permanecer no Palmeiras até, no mínimo, o fim da temporada de 2021. A reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que o treinador português tem um acordo com Maurício Galiotte para não deixar o clube até o fim do mandato do atual presidente do clube, que se encerra em dezembro.

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Há cerca de um mês, Abel recusou proposta do Fenerbahce, da Turquia. E recentemente foi procurado oficialmente por um clube que disputa a primeira divisão do futebol francês, conforme noticiado pela ESPN e confirmado pelo L!/NP.

Veja a tabela completa do BrasileirãoEm ambas as ocasiões, o treinador, que tem contrato até o meio de 2022, não cogitou deixar o comando do Verdão pelo acordo que tem com a presidência. As eleições do Palmeiras estão marcadas para o fim do ano.

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