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Abel recusa nova oferta da Europa por cumprimento de acordo com presidente do Palmeiras

Treinador português tem pacto com a presidência para permanecer até o final do atual mandato...
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Publicado em 

03 ago 2021 às 07:00

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 07:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Alvo constante de sondagens do futebol europeu, Abel Ferreira deve permanecer no Palmeiras até, no mínimo, o fim da temporada de 2021. A reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que o treinador português tem um acordo com Maurício Galiotte para não deixar o clube até o fim do mandato do atual presidente do clube, que se encerra em dezembro.
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Há cerca de um mês, Abel recusou proposta do Fenerbahce, da Turquia. E recentemente foi procurado oficialmente por um clube que disputa a primeira divisão do futebol francês, conforme noticiado pela ESPN e confirmado pelo L!/NP.
Veja a tabela completa do BrasileirãoEm ambas as ocasiões, o treinador, que tem contrato até o meio de 2022, não cogitou deixar o comando do Verdão pelo acordo que tem com a presidência. As eleições do Palmeiras estão marcadas para o fim do ano.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e já é um dos maiores treinadores da história do clube, tendo vencido a Libertadores e a Copa do Brasil na última temporada. Em 2021, lidera o Brasileirão e está nas quartas de final do torneio continental. Ele e sua comissão técnica somam 78 jogos e 44 vitórias à frente do Alviverde.

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