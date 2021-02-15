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futebol

Abel provoca após goleada do Palmeiras: 'Quando colocam dúvidas, tenho mais certeza do meu trabalho'

Em coletiva, técnico deu resposta aos críticos do desempenho do Verdão sob seu comando
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Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
– Quando dei minha entrevista de apresentação, para os mais distraídos, ou para aqueles que não têm a capacidade de ler entrelinhas, fui muito claro. Pra mim, o futebol é simples, a regra é igual pra todos. Pra mim, o segredo de um campeão é ter a capacidade de ser hoje a capa do jornal e amanhã a contracapa, sendo criticado, e ter a capacidade de saber o que queres, onde queres chegar e o caminho que tens que percorrer. Temos muito para aprender, o Mundial foi a prova disso. Jogamos com as melhores equipes do mundo e percebemos que temos aspectos para melhorar. É isso que vamos fazer, aprender com esses jogos e fazer o nosso melhor. Logicamente, o lado mental é uma parte que eu gosto, e nos faz ser cada vez mais fortes. E num país como este, todos temos que perceber que só dependemos do nosso trabalho - concluiu.
Com a vitória, o Palmeiras de Abel Ferreira chegou aos 56 pontos e assumiu a sexta posição na tabela, empatado com o Grêmio, que possui a mesma pontuação do Verdão. O Maior Campeão Nacional entra em campo novamente na próxima quarta-feira (17), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Coritiba.

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