Abel provoca após goleada do Palmeiras: 'Quando colocam dúvidas, tenho mais certeza do meu trabalho'

– Quando dei minha entrevista de apresentação, para os mais distraídos, ou para aqueles que não têm a capacidade de ler entrelinhas, fui muito claro. Pra mim, o futebol é simples, a regra é igual pra todos. Pra mim, o segredo de um campeão é ter a capacidade de ser hoje a capa do jornal e amanhã a contracapa, sendo criticado, e ter a capacidade de saber o que queres, onde queres chegar e o caminho que tens que percorrer. Temos muito para aprender, o Mundial foi a prova disso. Jogamos com as melhores equipes do mundo e percebemos que temos aspectos para melhorar. É isso que vamos fazer, aprender com esses jogos e fazer o nosso melhor. Logicamente, o lado mental é uma parte que eu gosto, e nos faz ser cada vez mais fortes. E num país como este, todos temos que perceber que só dependemos do nosso trabalho - concluiu.