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Abel pede resposta da torcida do Palmeiras no Allianz: 'Fazer o mesmo ambiente que o adversário fez'

Técnico do Verdão projetou a preparação para a o jogo da volta da Recopa, em São Paulo, e colocou entre os objetivos para a decisão a participação do torcedor palmeirense...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 01:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 01:13
O Palmeiras conquistou um importante empate com o Athletico-PR no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, na Arena da Baixada, nesta quarta-feira. O placar de 2 a 2 deixou a decisão aberta para a volta, no Allianz Parque. Para Abel Ferreira, a missão do torcedor palmeirense é responder com a mesma festa que os athleticanos fizeram em Curitiba, para buscar o título em casa.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
Em entrevista coletiva após o duelo na capital paranaense, o técnico alviverde projetou como será a partida de volta desse confronto pelo título sul-americano, mas deixou claro que espera uma participação importante dos palmeirenses no Allianz Parque, já que será sua primeira decisão em casa e quer que os adversários possam se sentir em um ambiente "perverso".
- Nossa intenção era essa, vir aqui e conseguir um bom resultado para decidirmos em casa com a nossa torcida, fazer lá o mesmo ambiente que os nossos adversários fizeram porque é duro jogar assim num ambiente perverso mas completamente compreensível - declarou o comandante português.
No entanto, há outras preocupações na cabeça de Abel Ferreira. Além do calendário apertado, que coloca um jogo do Paulistão entre as duas finais, o treinador precisa lidar com desfalques importantes, como a sua zaga titular, que pode ficar fora também da volta, e Gustavo Scarpa, uma de suas principais peças ofensivas. Segundo ele, tudo será feito com os atletas disponíveis.
- Nós vamos analisar o jogo, temos um jogo no meio pelo Paulista assim como ano passado disputamos a Recopa e a Supercopa do Brasil no meio. Esse ano a Supercopa foi realizada antes, mas quando o Palmeiras estava a disputar a Recopa foi bem no meio. Enfim, vamos analisar o jogo, vamos ver como preparamos a equipe, temos alguns lesionados, algumas baixas e vamos traçar aquilo que for a melhor estratégia e os melhores jogadores.
Na próxima quarta-feira, às 21h30, Palmeiras e Athletico-PR voltam a se enfrentar pela Recopa Sul-Americana, desta vez em São Paulo. Quem vencer, ficará com o título do torneio. Em caso de novo empate, decisão nos pênaltis.
Crédito: AbelFerreirapediuaparticipaçãodatorcidanapartidadevoltadaRecopa(Foto:CésarGreco/Palmeiras

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