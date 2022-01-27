Abel não vê espaço para campeões da Copinha no Palmeiras e recomenda: 'Se venderem, invistam em um CT'

A sinceridade é talvez uma das principais virtudes do técnico Abel Ferreira. Depois de recomendar à joia Endrick que 'viaje à Disneylândia', nesta quarta-feira (26), após a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista, o comandante português foi enfático e apontou que, no momento, é bem difícil que algum jogador campeão da Copa São Paulo de juniores ganhe oportunidades regularidades no elenco.- Temos aí sete jogadores vindos das categorias de base no elenco (Wesley, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Vinícius, Renan, Danilo e Gabriel Veron) e vemos a dificuldades deles. A dificuldade de se jogar nessa equipe. Nesse momento a equipe principal está sempre muito bem servida nessas posições. Mas nós sempre temos espaço para fazê-los crescer.

Abel, que confessou não saber o peso da Copinha para o clube, fez questão de enfatizar que o sub-20 do Verdão já mais que colaborou com o profissional. Além dos sete integrantes do principal, lembrou que três integrantes do elenco campeão da competição de base já possuem a Copa Libertadores no currículo (Gabriel Silva, Vanderlan e Giovani). Outros, como Pedro Bicalho, Fabinho e Garcia, já possuem mais de 12 partidas oficial pelo time alviverde. Mas, se não houver espaço para jogar, o que fazer? O próprio comandante sugere.GALERIA> Confira como foram as atuações do Palmeiras contra a Ponte Preta- Esses jogadores com o tempo vão ter espaço, mas para jogar de forma regular vai ser muito difícil. O Palmeiras precisa pensar sempre nas propostas que chegam, pensar no que for melhor para o clube, o que é melhor para o elenco. Não é minha função como treinador se envolver nessas decisões. Tenho certeza que em um futuro próximo os objetivos individuais desses jogadores serão concretizados. Mas é tudo no tempo de Deus. Mesmo que não tivessem ganho a Copinha, já há a valorização desses jogadores. E o clube tem que pensar o que é melhor a fazer para eles, se for vender ou quiser mantê-los.

O próprio comandante português revelou que já há propostas pelas crias alviverdes. Nesta quarta, por exemplo, o clube recebeu oferta de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 73,2 mi) por Giovani. O LANCE! apurou que a presidente Leila Pereira não mostrou interesse em liberar o atleta, que renovou contrato com o Verdão até 2027.Se não há espaço para jogar, Abel contudo abre as portas dos treinos do profissional. Ele mesmo disse que sempre que solicitado libera os campos da Academia de Futebol, inclusive o de grama sintética, para os jovens treinarem. A reportagem apurou que, durante esta semana, todos os atletas citados pelo comandante deverão passar por treinos com os profissionais, algo que ocorreu na pré-temporada, em pena disputa da Copinha. E o português recomenda onde o clube precisa gastar o dinheiro caso abasteça o caixa vendendo algumas de suas promessas.

- Fica aqui o apelo: o clube precisa pegar a próxima venda e fazer um CT novo (para a base), melhorar ainda mais sua infra estrutura. Nós sempre que pudemos damos o campo para eles treinarem, seja grama, ou sintético, sempre que preciso abrimos o nosso espaço. Há uma relação incrível, essa que é a verdade. E o se possível o Palmeiras precisa estar nesse nível de valorização de seus ativos. Tem pessoas muito boas e competentes aqui dentro. Que entendem o que fazem. Mas precisa dar mais esse passo.TABELA

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