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Abel mantém suspense no ataque do Palmeiras para o clássico: confira provável escalação do Verdão

Gustavo Scarpa e crias da base brigam por vaga que definirá esquema tático do Verdão; Murilo deve ser o escolhido para atuar na vaga de Luan na zaga...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 19:18

Publicado em 09 de Março de 2022 às 19:18

O torcedor do Palmeiras vai ter que esperar a hora do clássico contra o São Paulo nesta quinta-feira (10), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, para saber a escalação para o primeiro dos três clássicos seguidos que a equipe fará pelo Campeonato Paulista. A certeza: Abel Ferreira vai com força máxima encarar o rival que venceu apenas uma vez em oito jogos. Mas a dúvida é sobre como montar o time.A principal dúvida é sobre a escalação de Gustavo Scarpa de volta no time titular. Depois de perder jogos com uma pequena lesão, o meia voltou ao time na vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, na última rodada, e foi um destaque.
Com Scarpa, Abel Ferreira poderá enfim voltar ao esquema 3-4-3 que tanto ama, já que Murilo parece escolha certa para ocupar a vaga do contundido Luan - que inclusive voltou a treinar no campo nesta quarta-feira (9).
Desse jeito, o Verdão iria a campo com Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Raphael Veiga e Rony.
Entretanto, há opções. E todas envolvem a utilização de opções da base que parecem ter caído no gosto do treinador. Dois nomes despontam para manter Scarpa no banco: Gabriel Veron e Wesley. O primeiro é uma espécie de xodó de Abel. O segundo entrou bem nos últimos três jogos vindo do banco e parece ter agradado.
Com qualquer um dos dois, o esquema vira um 4-3-3, com Piquerez atuando como lateral de fato, Veiga sendo recuado para a armação e Rony de falso centroavante.
Nesta quarta, a comissão portuguesa comandou atividades técnicas e táticas. Com duas equipes em campo reduzido, os atletas ensaiaram situações de jogo, construção de jogadas e opções de passe, entre outros aspectos. O técnico participou ativamente e passou orientações aos jogadores. Em seguida, os jogadores com maior desgaste deixaram o campo mais cedo e os demais fizeram uma prática de finalizações.
O zagueiro Luan, em tratamento de lesão na coxa esquerda, fez trabalhos no campo e na parte interna do centro de excelência junto a membros do Núcleo de Saúde e Performance, assim como os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick de Paula, que se recuperam de entorses no tornozelo direito e esquerdo, respectivamente.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: Wesley(decoleteeDanilodurantetreinodoPalmeirasnestaquarta,naAcademia(Foto:CesarGreco/Palmeiras)

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