Abel lamenta Palmeiras com poucas chances de classificação, mas explica Paulistão como teste para a base

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras foi derrotado, nesta quinta-feira (29), por 1 a 0, pela Inter de Limeira e se complicou de vez em seu grupo no Paulistão. Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva após a derrota, e comentou sobre a situação do clube no torneio, explicando a condição da competição como “laboratório da base”.

– Quando acabou a última temporada, eu e a direção tivemos uma conversa séria. Hoje estou assumindo: é uma competição, única e exclusivamente, para dar oportunidade aos mais novos. Mas sempre que joga, joga o Palmeiras. Queríamos ganhar, mas não conseguimos – declarou Abel.

>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Verdão

Além disso, o treinador deu ênfase nos erros individuais e explicou que a falta de entrosamento e a utilização de jogadores jovens proporcionou um maior número de falhas do time durante a competição.

– A primeira oportunidade flagrante foi nossa, mas futebol é eficácia. No final, nosso adversário fez o gol que caiu de um erro nosso. E nós não conseguimos fazer nenhum gol. Eles aproveitaram bem o nosso erro. Erros individuais que custam pontos. Quando analisamos os gols que sofremos, contra Guarani, Mirassol e o de hoje, são gols que têm relação com as dores de crescimento (erros de jogadores da base) – afirmou.Por fim, devido à lista de jogadores lesionados que só cresce, o português lamentou mais uma contusão (de Wesley) e explicou que a falta de opções foi o que o obrigou a escalar uma equipe sem zagueiros de origem.

– Ele vai continuar a ter oportunidades porque não temos mais jogadores. Vai continuar a jogar. E, a cada jogo que passa, menos jogadores temos – esclareceu Abel sobre o lateral cria da base do Verdão.

– Kuscevic, Veron e Lucas Lima lesionados. Hoje mais um. Preparamos o time por minutos jogados. Só jogou o Danilo (na zaga) e foi bem. Henri não estava na melhor forma. São situações que são consequência de jogadores da base – finalizou.