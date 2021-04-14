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Abel Hernández e Cazares rescindem com clubes e têm caminho livre para assinar com o Fluminense

O primeiro estava no Internacional, enquanto o segundo pertencia ao Corinthians; ambos devem ser regularizados em breve...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 16:51
Crédito: Reprodução
O Fluminense está perto de anunciar mais dois reforços para a temporada. Depois de oficializar o zagueiro Manoel, o clube tem caminho livre para assinar com Abel Hernández e Cazares. A rescisão de ambos com Internacional e Corinthians, respectivamente, já foi oficializada. Os dois fazem parte do "pacotão" de reforços do Tricolor para a Libertadores.
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Em comunicado nesta quarta-feira, o Inter informou que chegou a uma rescisão amigável com Abel.
- O Sport Club Internacional comunica que rescindiu amigavelmente o contrato com o centroavante Abel Hernández. No Inter desde agosto de 2020, o jogador atuou pelo Colorado por 31 vezes e marcou seis gols. O Clube agradece o período em que o atleta defendeu o Colorado e deseja sorte na continuidade da sua carreira - diz nota do Colorado.
Veja a tabela da Libertadores
Já Cazares teve o fim do contrato com o Coritinhians registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Na foto, inclusive, ele já aparece com a camisa do Fluminense. Ele assina até dezembro de 2022, mês em que se encerrará também o primeiro mandato do presidente Mário Bittencourt.
Além dos dois e de Manoel, o Flu também está acertado com o zagueiro David Braz e o atacante Raúl Bobadilla.

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