Abel Hernández e Cazares rescindem com clubes e têm caminho livre para assinar com o Fluminense

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O Fluminense está perto de anunciar mais dois reforços para a temporada. Depois de oficializar o zagueiro Manoel, o clube tem caminho livre para assinar com Abel Hernández e Cazares. A rescisão de ambos com Internacional e Corinthians, respectivamente, já foi oficializada. Os dois fazem parte do "pacotão" de reforços do Tricolor para a Libertadores.

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Em comunicado nesta quarta-feira, o Inter informou que chegou a uma rescisão amigável com Abel.

- O Sport Club Internacional comunica que rescindiu amigavelmente o contrato com o centroavante Abel Hernández. No Inter desde agosto de 2020, o jogador atuou pelo Colorado por 31 vezes e marcou seis gols. O Clube agradece o período em que o atleta defendeu o Colorado e deseja sorte na continuidade da sua carreira - diz nota do Colorado.

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Já Cazares teve o fim do contrato com o Coritinhians registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Na foto, inclusive, ele já aparece com a camisa do Fluminense. Ele assina até dezembro de 2022, mês em que se encerrará também o primeiro mandato do presidente Mário Bittencourt.