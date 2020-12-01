Abel Ferreira tem o segundo melhor início no Palmeiras desde 2015

Crédito: Divulgação/Palmeiras

É consenso entre elenco, torcida e imprensa que o início do trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras é bom e animador. Em seus primeiros oito jogos, o treinador português registra seis vitórias, um empate e uma derrota, o que configura um aproveitamento de 79%, tendo marcado 15 gols e sofrido apenas quatro.

Tais números colocam Abel Ferreira no segundo lugar entre todos os técnicos que passaram pelo Palmeiras desde 2015, levando em conta o recorte de oito primeiros jogos.

O líder da lista é Roger Machado, com seis vitórias e dois empates (83% de aproveitamento). No entanto, é de ressaltar que Roger assumiu o time no início da temporada de 2018, portanto, esses números foram conquistados em jogos do Paulistão, enquanto Abel teve pela frente Brasileirão e fases mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores.Empatado com o atual treinador na vice-liderança do ranking aparece Marcelo Oliveira, com exatamente os mesmos números, exceto por um gol sofrido a menos. Marcelo assumiu o time em meio à temporada de 2015 e registrou seus números em jogos do Brasileirão e em uma partida das fases preliminares da Copa do Brasil (ASA de Arapiraca, primeiro gol de Gabriel Jesus como profissional).

Curiosamente, as duas piores posições da lista pertencem ao mesmo treinador: Cuca. Em suas duas passagens - em 2016 e 2017-, Cuca registra os mesmos 41% de aproveitamento nos primeiros oito jogos, com três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Abel Ferreira tem alguns argumentos que o favorecem na discussão: uma tabela mais difícil por ter assumido em um período decisivo da temporada, elenco mutilado por desfalques em decorrência da pandemia e o contexto da única derrota até então, na qual o gol do Goiás foi marcado em um chute improvável nos minutos finais de um jogo que o Palmeiras, já seriamente desfalcado, esteve com um jogador a menos por um grande período. O empate diante do Ceará também merece considerações, uma vez que o time entrou em campo com a vantagem por 3 a 0 do jogo de ida.

Confira a lista completa dos primeiros oito jogos de todos os treinadores que passaram pelo Palmeiras desde 2015:

Legenda: Vitórias (V), Empates (E), Derrotas (D), Gols Pró (GP), Gols Contra (GC), Aproveitamento (%)