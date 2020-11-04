Abel Ferreira sobre utilização das Crias da Academia: ‘Jovens precisam ter essa oportunidade’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira concedeu, nesta quarta-feira (04), a sua primeira coletiva de imprensa como técnico do Palmeiras, na qual comentou sobre a utilização dos jovens das categorias de base, que ganharam espaço no elenco do Verdão em 2020.

– Tenho um elemento na minha equipe técnica nos dois clubes onde passamos antes. No PAOK, tinha jovens de 20 anos jogando com muita regularidade. Temos um elemento diretamente responsável por tudo que se passa na base, ver os jogadores, falar com a coordenação. Eu já fazia isso nas minhas equipes. Gosto que tenhamos dois jogadores por posição equilibrados e gosto de criar espaços para ter jovens conosco.

- Futebol é oportunidade. Jovens precisam ter essa oportunidade. Há um departamento de futebol organizado, com scouting organizado, é normal que os jovens queiram vir pelo fato do Palmeiras usar muito. Mas eles só estão fazendo o que fazer, pois tem os jogadores experientes que os ajudam. Se o Gabriel Menino está na condição que está, é porque escalar o Rocha e o Mayke os ajudam. Assim é com os outros também. Gosto dessa mistura.

Além disso, o treinador reiterou a importância dos atletas mais experientes na formação e desenvolvimento das Crias da Academia.

– Os mais novos querem crescer junto, com respeito, amizade, competitividade. Os mais velhos só tem que fazer uma coisa, exigir deles e dar o exemplo. Se fizermos isso, estaremos sempre mais próximos de fazer o que fizemos no último jogo.