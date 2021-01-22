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Abel Ferreira, sobre duelo do Palmeiras contra Ceará: ‘Gestão de energia e jogar na máxima força’

Em coletiva de imprensa após derrota para o Flamengo, o técnico do Verdão respondeu se pretende poupar a equipe no Brasileirão
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Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 22:17

LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 22:17
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva após a derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Flamengo, em Brasília. Durante a conversa, o técnico respondeu se pretende utilizar a equipe titular contra o Ceará, próximo adversário no Brasileirão, ou se vai poupar o elenco, pensando na final da Libertadores marcada para o dia 30.
+ Briga acirrada pelo título: veja a tabela completa do Brasileirão
– Vamos fazer como fizemos até agora. Gestão de energia e jogar na máxima força todos os jogos, essa é nossa filosofia. Para mim, como treinador, tem sido um trabalho tremendo porque temos que gerir não só o resultado, como o tempo de jogo dos atletas. Temos vários jogadores lesionados, o que é fruto da intensidade e da quantidade de jogos, e isso me obriga a pensar nas substituições que tenho que fazer e a pensar no tempo de jogo, porque não ha outra forma de, com um plantel tão reduzido, conseguir ter os jogadores frescos para nos dar a melhor resposta a cada partida – afirmou o comandante alviverde.Abel também respondeu se uma derrota contra um adversário qualificado, como o Rubro-Negro carioca, pode ensinar alguma lição para a final da competição continental, contra o Santos.
– Vou repetir (o que falei na última entrevista): cada jogo tem uma história. Se amanhã jogássemos contra o Flamengo novamente, o jogo seria totalmente diferente. Não sou eu que digo, é a experiência que me diz. Em algumas vezes ganhamos, em outras aprendemos, e vamos continuar a fazer isso. Hoje, utilizamos todos os recursos que poderíamos, tanto nos jogadores que começaram jogando quanto nos que saíram do banco. Os rapazes deram o melhor de si, e é isso que interessa. Temos que sofrer porque não queremos perder, mas por 24 horas, pois há mais (desafios) daqui a dois dias – respondeu o português.
O Palmeiras de Abel Ferreira volta a campo no próximo domingo (24), às 16h, para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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