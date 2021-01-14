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Abel Ferreira será julgado pelo STJD e pode perder final da Copa do Brasil

Treinador foi expulso no confronto contra o Ceará, pelas quartas de final da competição, e pode desfalcar o Verdão na decisão
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LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 17:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 17:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A semana é movimentada no Palmeiras. Dias depois de se classificar para a final da Libertadores e na véspera do confronto contra o Grêmio, pelo Brasileirão, o Verdão recebeu uma notícia preocupante: o treinador Abel Ferreira será julgado na próxima segunda (18) pelo STJD e, se punido, perderá a final da Copa do Brasil.
O português foi enquadrado no Artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (“ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”) devido ao ocorrido no jogo contra o Ceará, pelas quartas de final da copa nacional, quando foi expulso por dizer ao árbitro: “Vai se f*, vai tomar no c*, vem ver que não foi nada”, de acordo com a súmula da partida.Com isso, Abel pode pegar de um a seis jogos de suspensão, impossibilitando a sua presença pelo menos no jogo de ida final da competição, e pode ser condenado a pagar uma multa de R$100 a R$100 mil.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Além disso, o tribunal julgou, mais uma vez, o caso do volante Felipe Melo, que foi denunciado por agressão, após o jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão, no dia 08 de novembro. O atleta já havia sido absolvido no caso, mas a Procuradoria optou por recorrer. Os auditores, contudo, optaram por manter a decisão inicial e inocentar o jogador de forma definitiva.

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