Abel Ferreira será julgado pelo STJD e pode perder final da Copa do Brasil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A semana é movimentada no Palmeiras. Dias depois de se classificar para a final da Libertadores e na véspera do confronto contra o Grêmio, pelo Brasileirão, o Verdão recebeu uma notícia preocupante: o treinador Abel Ferreira será julgado na próxima segunda (18) pelo STJD e, se punido, perderá a final da Copa do Brasil.

O português foi enquadrado no Artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (“ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”) devido ao ocorrido no jogo contra o Ceará, pelas quartas de final da copa nacional, quando foi expulso por dizer ao árbitro: “Vai se f*, vai tomar no c*, vem ver que não foi nada”, de acordo com a súmula da partida.Com isso, Abel pode pegar de um a seis jogos de suspensão, impossibilitando a sua presença pelo menos no jogo de ida final da competição, e pode ser condenado a pagar uma multa de R$100 a R$100 mil.

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