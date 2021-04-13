Abel Ferreira será capa da GQ Brasil e revela por que escolheu viver no CT do Palmeiras

Crédito: Divulgação/GQ Brasil

O treinador Abel Ferreira será a capa da GQ Brasil de abril, do segmento de moda e cultura. À revista, o comandante alviverde falou sobre estratégias e seu estilo de liderança, que foi fundamental nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil na temporada 2020.>> Palmeiras pode subir em ranking: confira os clubes brasileiros com mais títulos internacionais

Na entrevista, o técnico revelou a dificuldade que é não viver com a família, dado que a esposa e filhas moram em Portugal e, atualmente, ele vive em São Paulo.

– É duro quando tua mulher te pergunta qual o valor em dinheiro de ver tuas filhas crescerem. É difícil explicar que existem duas paixões dentro de ti. Além disso, o português comentou sobre a decisão de morar no centro do treinamentos do Verdão, afirmando que lá ele teria companhia e poderia conhecer mais sobre o clube.

– Quando desembarquei no Brasil, avaliei que ganharia tudo morando no Centro de Treinamento do Palmeiras: conhecimento profundo do clube, além de ter companhia o tempo todo. Às vezes, por volta das 23h30, eu dou uma volta com os seguranças do clube, que fazem a ronda pelo CT, para relaxar um bocadinho, ver as estrelas quando há. Ou seja, não me ia faltar nada. Ter o quarto limpo e a cama feita todos os dias: o que mais poderia querer? Modéstia à parte, eu cozinho, mas não sou bom cozinheiro. Nos primeiros dias ficamos em um hotel, que seria pago pelo clube, mas disse que não seria preciso. Disse que eu e meus adjuntos passaríamos a viver no CT. As pessoas dizem que sou maluco. Maluco? De dois em dois dias estamos a competir. E outra, se eu chegar do CT às duas da manhã, vou fazer o que em casa? Não vai ter ninguém lá.