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Abel Ferreira será capa da GQ Brasil e revela por que escolheu viver no CT do Palmeiras

Treinador do Verdão é a estrela de revista de moda e cultura neste mês. Nela, afirmou que, no centro de treinamento, além de ter companhia, pode aprender mais sobre o clube
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Publicado em 13 de Abril de 2021 às 12:18

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 12:18
Crédito: Divulgação/GQ Brasil
O treinador Abel Ferreira será a capa da GQ Brasil de abril, do segmento de moda e cultura. À revista, o comandante alviverde falou sobre estratégias e seu estilo de liderança, que foi fundamental nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil na temporada 2020.>> Palmeiras pode subir em ranking: confira os clubes brasileiros com mais títulos internacionais
Na entrevista, o técnico revelou a dificuldade que é não viver com a família, dado que a esposa e filhas moram em Portugal e, atualmente, ele vive em São Paulo.
– É duro quando tua mulher te pergunta qual o valor em dinheiro de ver tuas filhas crescerem. É difícil explicar que existem duas paixões dentro de ti. Além disso, o português comentou sobre a decisão de morar no centro do treinamentos do Verdão, afirmando que lá ele teria companhia e poderia conhecer mais sobre o clube.
– Quando desembarquei no Brasil, avaliei que ganharia tudo morando no Centro de Treinamento do Palmeiras: conhecimento profundo do clube, além de ter companhia o tempo todo. Às vezes, por volta das 23h30, eu dou uma volta com os seguranças do clube, que fazem a ronda pelo CT, para relaxar um bocadinho, ver as estrelas quando há. Ou seja, não me ia faltar nada. Ter o quarto limpo e a cama feita todos os dias: o que mais poderia querer? Modéstia à parte, eu cozinho, mas não sou bom cozinheiro. Nos primeiros dias ficamos em um hotel, que seria pago pelo clube, mas disse que não seria preciso. Disse que eu e meus adjuntos passaríamos a viver no CT. As pessoas dizem que sou maluco. Maluco? De dois em dois dias estamos a competir. E outra, se eu chegar do CT às duas da manhã, vou fazer o que em casa? Não vai ter ninguém lá.
Abel Ferreira, capa da GQ Brasil de abril, foi apresentado como treinador do Palmeiras no fim de outubro de 2020 e concedeu, no dia 4 de novembro, a sua primeira coletiva de imprensa como treinador do clube. Desde então, o português venceu a Copa do Brasil e a Libertadores, além de estar em busca do título da Recopa Sul-Americana.

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