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Abel Ferreira se nega a responder sobre calendário e avisa: ‘Alguém dentro do Palmeiras que dê a cara’

O treinador citou ser sempre o responsável por comentar este tópico e alertou que não irá falar mais sobre questões políticas
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Publicado em 18 de Abril de 2021 às 23:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 23:27
Crédito: Reprodução
Depois do empate sem gols entre Palmeiras e Botafogo-SP, neste domingo (18), válido pela sexta rodada do Paulistão, o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, concedeu entrevista coletiva e cobrou um posicionamento interno do clube sobre o calendário de início de temporada, que tem prejudicado a evolução do futebol da equipe, e alertou que não comentará mais sobre este tópico.
– Sou sempre eu a dar a cara sobre esse assunto. Não sou eu que decido, não sou eu que organizo. Eu sou treinador. Sou responsável por dar o treino. Portanto, eu não vou me pronunciar mais sobre questões políticas. Tem que haver alguém dentro do clube que dê a cara, porque não vou falar sobre essas questões – afirmou, taxativamente.>> ATUAÇÕES: Palmeiras tem noite sem brilho em empate; veja as notas
Questionado também sobre as pichações feitas por três torcedores nos muros do Allianz Parque neste fim de semana, após a derrota no clássico contra o São Paulo, o comandante português pediu que os palmeirenses não esquecessem as recentes glórias alcançadas por este mesmo elenco.
– Deixo um aviso: quando eu for o problema do clube, deixo de ser o problema. Demorei um dia para decidir vir, quando for o problema eu resolvo. Mas eu prefiro valorizar todo o apoio que tivemos hoje. Obrigado, equipe. Obrigado, professores. As pessoas têm pouca memória, valorizam a parte negativa. Podem pintar e xingar o que quiserem. Colocamos o verde de novo. Só quero que se lembrem um pouco do trajeto que estes jogadores e este treinador fizeram – declarou.Além disso, o técnico do Verdão avaliou a utilização de diversos atletas da base no time escalado para a partida e citou as Crias da Academia como o futuro do Maior Campeão Nacional.
– Os miúdos jogaram bem e tentaram dar o melhor. Dou parabéns porque, de fato, querem aproveitar a oportunidade. Garcia muito bem, Fabinho mostrou que tem caráter e personalidade. Esteves, Newton, Giovani, Papagaio. Nosso lema agora é fazer o melhor com o que temos – analisou Abel, valorizando a atuação das Crias da Academia.
– Nós estamos trabalhando com 15 jogadores da base. Só contar. Vocês sabem o futuro do clube e é por aí que vamos continuar. Eles têm se portado bem. Foi uma aposta do passado e vai continuar a ser. Temos que olhar para baixo porque é aí que vamos buscar reforços – finalizou.
Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (21), contra o Universitário, do Peru, em Lima, em sua estreia na fase de grupos da Libertadores 2021.

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