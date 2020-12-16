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Abel Ferreira se irrita com desmerecimento de adversários do Palmeiras: ‘Têm qualidade’

Comandante retornou à beira do campo após cumprir isolamento em virtude da Covid-19 e guiou o Verdão às semifinais da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 00:52

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 00:52

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Logo depois de conduzir o Palmeiras às semifinais da Copa Libertadores após bater o Libertad por 3 a 0 na noite desta terça-feira (15), o treinador Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva. A vantagem elástica do Verdão foi motivo de questionamentos quanto à fragilidade do rival, fato prontamente rebatido por Abel.
– Quero dar os parabéns para a minha equipe pela forma sólida, competente, unida e pela qualidade como jogou. Foi mais um passo. Ainda não ganhamos nada. Estamos muito focados naquilo que queremos e sabemos o que temos que fazer.>> CONFIRA O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORES E FAÇA SUA SIMULAÇÃO>> CONFIRA AS NOTAS DOS JOGADORES DO VERDÃO CONTRA O LIBERTAD
Satisfeito com a atuação intensa e bastante segura do time, Abel ainda salientou que os jogadores foram capazes de executarem o plano de jogo e conduzirem a classificação.
– Não sou eu que chuto, que passo, que faço gols. Quando cheguei, disse para os jogadores que precisaria mais deles do que eles de mim. Quando você tem jogadores de mente aberta e coração quente, é tudo mais fácil. Mas ainda não ganhamos nada – apontou.
Abel e o Palmeiras retomam os treinos na manhã desta quarta-feira (16), visando o duelo contra o Internacional, no Beira Rio, pelo Brasileirão. A partida está marcada para as 21h do próximo sábado (19).

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