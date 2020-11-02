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Abel Ferreira se encanta com estrutura do Palmeiras: ‘Estádio maravilhoso, Academia fantástica’

Clube divulgou vídeo exibindo os bastidores da chegada do treinador português ao Brasil e de sua primeira visita ao centro de treinamento do Verdão
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LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 20:40

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 20:40

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras divulgou, na noite desta segunda-feira (2), o vídeo dos bastidores da chegada de Abel Ferreira ao Brasil e de sua primeira visita à Academia de Futebol. No documento, o treinador português se mostrou encantado com a estrutura do Verdão:
– Olá, família Palmeiras e Sócios Avanti! Meu nome é Abel Ferreira. Gostaria de dizer que vocês têm um estádio maravilhoso, uma Academia fantástica, muitos recursos para possibilitar que todos que trabalham aqui possam ter sucesso.
Além disso, Ferreira se disse muito feliz, agradeceu pela oportunidade de treinar o Palmeiras e afirmou estar preparado para este desafio:
– É uma grande honra e responsabilidade. Com muita ambição, encaro esse desafio. Estou muito feliz, eu e minha comissão, e estamos preparados para todos juntos, ao lado dos jogadores, fazer um bom trabalho.
Por fim, o vídeo mostrou o novo técnico do Palmeiras assistindo ao treino do Sub-20, comandado por Wesley Carvalho, com quem o 'gajo' deverá manter contato direto a partir de agora para receber auxílio na integração das Crias da Academia à equipe profissional.
Abel Ferreira comanda o Verdão a partir desta terça-feira (3), quando os jogadores se reapresentam após derrotar o Atlético-MG por 3 a 0 no Allianz Parque. O novo treinador fará sua estreia na quinta-feira (5), contra o Red Bull Bragantino, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na arena alviverde.
Confira o vídeo dos bastidores da chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras:

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