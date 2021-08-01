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Abel Ferreira sabia que objetivo do Palmeiras era negociar Borja antes mesmo do retorno do atacante

O Verdão já teve tratativas com o Boca Juniors e tem, atualmente, com o Grêmio, pelo jogador colombiano...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 14:00
Crédito: Cesar Greco
Quando se projetava o futuro do Palmeiras em 2021 e a pauta foi o retorno de Miguel Borja, a direção de futebol do Palmeiras disse a Abel Ferreira e sua comissão para que não contassem com o camisa nove colombiano, afinal, a ideia para o goleador era 'fazer dinheiro'. Negociável, Borja nunca foi um plano concreto para o treinador, mesmo antes de voltar do empréstimo ao Junior Barranquilla.
ATUAÇÕES: Em empate no clássico, defesa do Palmeiras volta a se sobressair
Abel vê o jogador como alguém com valências interessantes. Acha que o atleta tem suas qualidades que, ainda que não fascinem, poderiam render algo positivo. A decisão do clube, no entanto, não passa pelo comandante. Decidido a fazer dinheiro e não comprometer a folha salarial com os vencimentos de Borja, o Verdão já teve tratativas com o Boca Juniors e tem, atualmente, com o Grêmio, pelo atacante.
Vale lembrar que Borja, apesar de apresentar um bom futebol no período em que esteve na Colômbia, segundo Anderson Barros, não está nos planos da alta cúpula alviverde.
Veja a tabela completa do Brasileirão– Tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. É importante ressaltar que ele teve e mereceu um investimento alto da nossa parte. Ele volta, participa normalmente das atividades até nós podermos definir essa situação. Caso não consiga definir, continuará trabalhando e terá que mostrar seu valor pra conquistar seu espaço, uma vez que nessa posição hoje temos atletas que nos tem atendido. Hoje, a prioridade é negociar o Borja, a gente sempre deixou muito claro com o representante e com ele – disse Anderson Barros, em entrevista à Rádio 105FM.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Miguel Borja chegou ao Palmeiras em 2017 como a maior contratação da história do clube, mas nunca conseguiu corresponder às expectativas. Pelo Verdão, foi campeão brasileiro em 2018 sem qualquer protagonismo, e, fora dos planos, acabou emprestado ao Junior Barranquilla, onde conseguiu boas atuações.

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