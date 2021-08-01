Abel Ferreira sabia que objetivo do Palmeiras era negociar Borja antes mesmo do retorno do atacante

Crédito: Cesar Greco

Quando se projetava o futuro do Palmeiras em 2021 e a pauta foi o retorno de Miguel Borja, a direção de futebol do Palmeiras disse a Abel Ferreira e sua comissão para que não contassem com o camisa nove colombiano, afinal, a ideia para o goleador era 'fazer dinheiro'. Negociável, Borja nunca foi um plano concreto para o treinador, mesmo antes de voltar do empréstimo ao Junior Barranquilla.

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Abel vê o jogador como alguém com valências interessantes. Acha que o atleta tem suas qualidades que, ainda que não fascinem, poderiam render algo positivo. A decisão do clube, no entanto, não passa pelo comandante. Decidido a fazer dinheiro e não comprometer a folha salarial com os vencimentos de Borja, o Verdão já teve tratativas com o Boca Juniors e tem, atualmente, com o Grêmio, pelo atacante.

Vale lembrar que Borja, apesar de apresentar um bom futebol no período em que esteve na Colômbia, segundo Anderson Barros, não está nos planos da alta cúpula alviverde.

Veja a tabela completa do Brasileirão– Tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. É importante ressaltar que ele teve e mereceu um investimento alto da nossa parte. Ele volta, participa normalmente das atividades até nós podermos definir essa situação. Caso não consiga definir, continuará trabalhando e terá que mostrar seu valor pra conquistar seu espaço, uma vez que nessa posição hoje temos atletas que nos tem atendido. Hoje, a prioridade é negociar o Borja, a gente sempre deixou muito claro com o representante e com ele – disse Anderson Barros, em entrevista à Rádio 105FM.

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