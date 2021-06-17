Abel Ferreira rasga elogios a Felipão após encontro e enaltece: 'Senhor do futebol mundial'

Crédito: César Greco/Palmeiras

O dia 16 de junho é especial para o torcedor palmeirense. Foi nessa data, em 1999, que o Palmeiras conquistou seu primeiro título da Libertadores. Na tarde desta quarta-feira (16), o Palmeiras promoveu um encontro entre Abel Ferreira e Felipão, os técnicos campeões da Liberta pelo Verdão.

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Depois da vitória diante do Juventude, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, Abel comentou sobre a grandeza do comandante do pentacampeonato da Copa do Mundo.

- Foi uma emoção, honra, prazer. Falei a admiração e gratidão que tenho por ele. O 6º treinador do mundo com mais títulos! É um grande profissional e grande homem. Uma honra e privilégio estar com ele. É um senhor do futebol mundial - afirmou o português.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAbel destacou a importância de manter os laços com brasileiros e não escondeu o orgulho por ter conquistado o primeiro título da sua carreira como técnico no Palmeiras. O comandante disse que não vai se esquecer do reencontro com Felipão e voltou a se emocionar ao lembrar da convocação para a seleção do seu país natal.

- Minha vida é marcada por gente do Brasil. Fui chamado da 2ª divisão pelo (Paulo) Autuori. Convocado para a seleção por um brasileiro. Ganhei meus primeiros títulos no Brasil. Estive com ele em 2008 e estar com ele agora foi uma emoção - concluiu.