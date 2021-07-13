Abel Ferreira quer permanência de Felipe Melo no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco

Com contrato válido até 31 de dezembro de 2021, Felipe Melo já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe para a próxima temporada. Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o técnico Abel Ferreira deseja a permanência e a renovação do contrato do capitão da equipe.

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A vontade do volante também é a de permanecer no Palmeiras. Ele inclusive cobrou publicamente o presidente Maurício Galiotte sobre o tema, que respondeu enfaticamente no mesmo dia, quando o Verdão assumiu a liderança do Brasileirão, após a vitória sobre o Grêmio.

Embora a diretoria tenha afirmado que o ciclo do jogador estaria encerrado, reviravoltas ainda podem acontecer nas tratativas. O mandato de Galiotte se encerra no dia 5 de dezembro e, a depender das eleições, o próximo presidente poderia renovar com o camisa 30. O desejo de Abel Ferreira também pode pesar.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO treinador enxerga o jogador como solução - e não como problema. Para Abel, o "pacote Felipe Melo", com todos os defeitos e virtudes, ainda compensa. Mesmo que não consiga render fisicamente em todos os jogos da temporada, o volante é visto pela comissão técnica como parte fundamental do espírito do elenco.

O Palmeiras está ciente das polêmicas recentes envolvendo o capitão da equipe extracampo, como quando ele curtiu uma postagem no Twitter criticando os jovens da base do Verdão, por exemplo.