Abel Ferreira pode igualar Cuca com melhor início de trabalho no Allianz Parque

Desde que Abel Ferreira pisou no Brasil, o Palmeiras não sabe mais o que é desperdiçar pontos dentro de casa. Com seis vitórias consecutivas nos seis primeiros jogos como mandante, o técnico alviverde pode igualar um recorde que é de Cuca, nesta quarta-feira (23), quando o Verdão recebe o América-MG, pela semi da Copa do Brasil.
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Em caso de vitória, Abel igualaria os sete triunfos do atual técnico do Santos, que teve um início de trabalho surpreendente, no Allianz Parque, na temporada em que o Verdão acabou com um jejum de 22 anos sem títulos brasileiros.
Apesar de assumir o Palmeiras em um momento conturbado e sofrer quatro derrotas nos seus quatro primeiros jogos, Cuca só acumulou vitórias atuando na casa palmeirense.
>> Confira como está o chaveamento da Copa Libertadores A sequência começou com o triunfo por 4 a 0 sobre o River Plate-URU, pela Libertadores de 2016 e só foi terminar no empate em 1 a 1 contra o Santos, já pela 13ª rodada do Brasileirão. A vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense não entra na conta pois o alviverde foi comandado pelo auxiliar, Cuquinha.
Abel Ferreira, por sua vez, estreou no Allianz Parque classificando o Palmeiras para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Agora, comanda o clube na semifinal da competição, diante do América-MG.
O técnico também venceu os confrontos de oitavas e quartas da Libertadores, diante de Delfín e Libertad, além de Fluminense e Athletico-PR, pelo Brasileirão. O triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia não entra na conta do treinador uma vez que o time foi comandado por seu auxiliar, Vitor Castanheira.
Relembre a sequência de vitórias de Abel Ferreira no Allianz Parque. Com seis jogos sem sofrer gols, ele já tem o melhor início defensivo alviverde no novo Palestra Itália:
Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino (Copa do Brasil 2020)Palmeiras 3 x 0 Ceará (Copa do Brasil 2020)Palmeiras 2 x 0 Fluminense (Brasileirão 2020)Palmeiras 3 x 0 Athletico-PR (Brasileirão 2020)Palmeiras 5 x 0 Delfín (Libertadores 2020)Palmeiras 3 x 0 Libertad (Libertadores 2020)