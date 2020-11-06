Abel Ferreira minimiza desfalques nas quartas da Copa do Brasil: ‘Arrumar solução’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após garantir a classificação na Copa do Brasil, Abel Ferreira já começa a pensar nas quartas de final, que será na semana que vem. O novo treinador do Palmeiras terá, pelo menos, quatro desfalques para o jogo de ida, uma vez que Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña foram convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

​Ainda sem saber quem será o adversário por uma vaga nas semifinais, o comandante alviverde minimizou os desfalques e confirmou que Gustavo Scarpa pode substituir Viña na lateral.“O Scarpa foi o primeiro que disse que sacrificaria sua posição para ajudar. Se me perguntassem se gostaria de ter eles aqui, sem dúvida. Se a equipe é mais forte com eles? Sem dúvida. Mas minha função é arrumar solução e não desculpa”, disse.

Além de desfalcar o Palmeiras no primeiro jogo, o quarteto também não vai atuar no compromisso diante do Fluminense, no Allianz Parque, em partida válido pela 21ª rodada do Brasileirão 2020.