Abel Ferreira leva o terceiro amarelo e está suspenso para Palmeiras e Atlético-MG

O Palmeiras não terá os titulares na partida contra o Atlético-MG, na próxima terça-feira (23), e ficará também sem a presença de Abel Ferreira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador foi advertido na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (20), na Arena Castelão.A punição ao comandante português veio já no final do confronto, após anulação do gol de Patrick de Paula assinalada pelo árbitro depois da conferência no VAR. Abel estava pendurado desde a derrota para o Re Bull Bragantino, dia 9 de outubro, no Allianz Parque.