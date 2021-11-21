Abel Ferreira leva o terceiro amarelo e está suspenso para Palmeiras e Atlético-MG

O Palmeiras não terá os titulares na partida contra o Atlético-MG, na próxima terça-feira (23), e ficará também sem a presença de Abel Ferreira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador foi advertido na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (20), na Arena Castelão.A punição ao comandante português veio já no final do confronto, após anulação do gol de Patrick de Paula assinalada pelo árbitro depois da conferência no VAR. Abel estava pendurado desde a derrota para o Re Bull Bragantino, dia 9 de outubro, no Allianz Parque.
Desde a chegada da comissão técnica de Abel ao Palmeiras, foram 103 partidas do Palmeiras e o treinador levou 18 cartões, sendo expulso em três oportunidades.Sem Abel e com o auxiliar João Martins, o Alviverde recebe o Atlético-MG no último confronto antes da decisão da Copa Libertadores, contra o Flamengo, dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.