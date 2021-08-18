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futebol

Abel Ferreira leva o Palmeiras à segunda semifinal seguida na Libertadores

Treinador português tem 80% de aproveitamento na competição continental
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Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 07:30
Crédito: César Greco
Com a vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo na última terça-feira (17), no Allianz Parque, o Palmeiras se classificou para a semifinal da Libertadores. E, em sua segunda temporada no Verdão, será a segunda aparição de Abel Ferreira nessa fase do torneio continental.
Abel Ferreira tem ótimos números na Libertadores pelo Palmeiras. O treinador português fez 17 jogos, somando 13 vitórias, dois empates e somente duas derrotas – um aproveitamento de 80%. São 42 gols feitos e apenas 12 sofridos e seis classificações em seis mata-matas disputados, além do título conquistado na edição de 2020.É a primeira vez que o Palmeiras chega à semifinal da Libertadores em duas temporadas seguidas desde 2000/2001. E a última vez que conseguiu isso com um único treinador foi em 1999/2000, com Luiz Felipe Scolari. Em 2001, o técnico era Celso Roth.
O Verdão aguarda o vencedor do duelo entre Atlético-MG e River Plate, que acontece na quarta-feira (18). O clube brasileiro venceu o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0.

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