Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel Ferreira lamenta problemas físicos no Palmeiras e explica: 'Gramado exige muito'
futebol

Abel Ferreira lamenta problemas físicos no Palmeiras e explica: 'Gramado exige muito'

Mesmo poupando muitos jogadores, o Verdão conseguiu mais uma vitória e segue na luta pelo título do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2021 às 08:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras
O Palmeiras venceu o Sport por 1 a 0 no último sábado (09) e manteve acesa a chama da esperança por algo maior no Brasileirão, entretanto, segundo o treinador Abel Ferreira, o noite não foi só de alegrias, dado que alguns atletas do Verdão tiveram problemas físicos causados pela exigência muscular decorrente do gramado da Ilha do Retiro.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
- Essas são as notícias negativas do jogo. Este estádio é bonito e grande, mas esse gramado já não se usa, com um palmo de relva, que exige muito do jogador. Disse aos jogadores, o gramado é igual pros dois, gols do mesmo tamanho, não há desculpas para nós. Nosso objetivo é ajustar as velas e pensar qual o maior caminho para sair com a vitória. Tivemos o Patrick também (com problemas físicos), e foi muito fruto do gramado, que é muito fofo e exige muito da musculatura - afirmou o treinador palmeirense.
O português destacou, também, a importância da pausa para o ano novo para o elenco alviverde, que pôde passar o fim de 2020 com a família:
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogos- Da parte física não (ajudou muito). É uma equipe que está competindo há muitos meses, com nove, dez jogos por mês, mas eles percebem que temos que jogar com o cansaço, apelar ao nosso espírito de superação. Agora, pra parte mental foi (importante). Foi fundamental podermos estar em casa, com a família, e poder gastar um pouquinho do nosso tempo, que é muito precioso e dedicamos muito ao Palmeiras. Na vida, quando queremos atingir um objetivo, temos que fazer determinados sacrifícios, mas aproveitamos bem esses momentos.
O Palmeiras de Abel Ferreira entra em campo novamente na próxima terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o River Plate, em busca de uma vaga na final da Copa Libertadores da América.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados