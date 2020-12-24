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futebol

Abel Ferreira lamenta falta de intensidade do Palmeiras diante do América-MG

Técnico se mostrou incomodado com a falta de agressividade e velocidade do Verdão no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 09:00

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 09:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após o segundo jogo consecutivo sem vitória no comando do Palmeiras, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva no Allianz Parque e lamentou a falta de intensidade no primeiro tempo do empate em 1 a 1, nesta quarta-feira (23), contra o América-MG, pela semifinal da Copa do Brasil.
>>Abel Ferreira em dez atos e a revolução no Palmeiras
- Não fizemos um bom primeiro tempo, sobretudo na velocidade. Temos que jogar simples e rápido, entrar com dinâmica e uma velocidade maior. Jogar simples e não pensar com a bola. A bola não pode parar, ela não cansa. Era um jogo para acelerar por fora, e não centralizar. Temos que melhorar. Nossos homens de frente tem que correr para frente - analisou o português.
O comandante alviverde também falou sobre a dificuldade de treinar a equipe, uma vez que os jogadores estão constantemente em processo de recuperação física visando o próximo desafio do calendário.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão- Se me perguntar se eu gosto de trocar os jogadores de posições, não gosto. Gosto de especializar, mas não tenho tempo para treinar. Não exercitamos porque eles estão sempre em contexto de recuperação. Gabriel Menino foi para o meio por conta da lesão do Patrick (de Paula) - disse o treinador.
Diante do desgaste apresentado pelo time nos últimos compromissos, Abel Ferreira pode entrar com uma equipe ainda mais alternativa no duelo diante do Red Bull Bragantino, previsto para este domingo (27), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão.

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