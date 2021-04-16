Abel Ferreira lamenta demissão de Renato Gaúcho e confirma Palmeiras reserva contra São Paulo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

No fim de outubro de 2020, o Palmeiras anunciou o treinador Abel Ferreira e, desde então, o time sagrou-se campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Estas conquistas renderam à comissão técnica palestrina o prêmio CONAFUT, apresentado na última quinta-feira (15). Ao receber a premiação, o técnico do Verdão agradeceu, mas lamentou a cultura do futebol brasileiro, que olha apenas o resultado.>> Jornal espanhol elege as melhores torcidas do mundo! Confira o top 40

– Infelizmente, os treinadores são avaliados pelo resultado. Não querem saber do tempo que você dedica, do seu trabalho, só querem resultado. Basta olhar o que o Grêmio fez (com o Renato Gaúcho). Nós, treinadores, estamos atentos ao que se passa em todo lado. É sempre bom ser julgado por pessoas competentes. Existem muitos que opinam sem ter conhecimento. É bom ser julgado por quem percebe, quem sabe o trabalho que se faz. Às vezes tomamos as decisões que não são as mais adequadas. Quem decide não pode agir com base nas emoções, o treinador tem um trabalho muito específico, escalar quem merece mais.Além disso, o português comentou sobre o que esperar do Alviverde nos próximos jogos, inclusive no Choque-Rei da noite desta sexta-feira (16), deixando evidente a sua preocupação com a alta densidade competitiva.