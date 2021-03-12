Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Abel Ferreira já está em Portugal após viajar em avião de Leila Pereira

Treinador contou com a ajuda da conselheira e patrocinadora do clube para reencontrar a família para alguns dias de descanso. Abel chegou ao Porto na manhã desta sexta-feira (12)...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 10:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 10:43
Crédito: Reprodução
O técnico Abel Ferreira chegou a Portugal na manhã desta quinta-feira. O treinador saiu ontem às 20h30 (horário de Brasília) de Sorocaba, fez escala no Galeão, no Rio de Janeiro, e seguiu para a cidade do Porto no avião de Leila Pereira, conselheira do clube.Por conta da pandemia, Abel encontrou dificuldades para conseguir embarcar em voo de carreira para aproveitar alguns dias de descanso com a família. Em razão disso, a patrocinadora do Verdão disponibilizou o modelo Falcon 8X Fabricante Dassault, que tem autonomia para viajar do Rio de Janeiro a Portugal sem escala.
> Confira e simule a tabela do Paulistão
– Quando eu soube da dificuldade do Abel em viajar para Portugal ofereci nosso avião. Fico muito feliz em poder contribuir para que nosso técnico encontre sua família num momento tão complicado para todos nós.Gostaria mais uma vez dizer: “Abel, muito obrigada por proporcionar gigantesca alegria para mim e milhões de torcedores do Palmeiras!. Seremos eternamente gratos” – disse Leila Pereira.
> 20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir faturando títulos nos próximos anos
A volta para o Brasil também será no avião de Leila, porém Abel Ferreira precisa ficar no mínimo 14 dias em Portugal, em quarentena. Nos últimos 15 meses, o comandante alviverde ficou com a família somente dez dias.​

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados