Abel Ferreira já está em Portugal após viajar em avião de Leila Pereira

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O técnico Abel Ferreira chegou a Portugal na manhã desta quinta-feira. O treinador saiu ontem às 20h30 (horário de Brasília) de Sorocaba, fez escala no Galeão, no Rio de Janeiro, e seguiu para a cidade do Porto no avião de Leila Pereira, conselheira do clube.Por conta da pandemia, Abel encontrou dificuldades para conseguir embarcar em voo de carreira para aproveitar alguns dias de descanso com a família. Em razão disso, a patrocinadora do Verdão disponibilizou o modelo Falcon 8X Fabricante Dassault, que tem autonomia para viajar do Rio de Janeiro a Portugal sem escala.

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– Quando eu soube da dificuldade do Abel em viajar para Portugal ofereci nosso avião. Fico muito feliz em poder contribuir para que nosso técnico encontre sua família num momento tão complicado para todos nós.Gostaria mais uma vez dizer: “Abel, muito obrigada por proporcionar gigantesca alegria para mim e milhões de torcedores do Palmeiras!. Seremos eternamente gratos” – disse Leila Pereira.

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