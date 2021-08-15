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futebol

Abel Ferreira garante Weverton no gol do Palmeiras diante do São Paulo na Libertadores

Treinador afirmou que o goleiro está recuperado do choque que o fez ser substituído na derrota para o Atlético-MG
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Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 22:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 22:30
Crédito: César Greco
Prejudicado pela arbitragem, o Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG em Belo Horizonte pelo Brasileirão neste sábado (14), e viu o adversário abrir cinco pontos de distância na liderança da competição.O Verdão ainda teve que se preocupar com Weverton, substituído após sua cabeça sofrer forte choque com a perna de Savarino, que marcou o segundo gol do adversário. Jailson entrou e jogou o resto da partida.
Em sua entrevista coletiva, no entanto, Abel Ferreira tranquilizou a torcida do Palmeiras, garantindo a presença de Weverton para o confronto decisivo diante do São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores, na terça-feira (17):– Num primeiro momento, ele (Weverton) ficou com a visão um pouco turva e tonto. Mas já está recuperado e bem. Podemos contar com ele para o próximo jogo – afirmou Abel Ferreira.
Palmeiras e São Paulo se enfrentam por uma vaga na semifinal da Libertadores na terça-feira, no Allianz Parque. O primeiro jogo acabou empatado em 1 a 1 no Morumbi.

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