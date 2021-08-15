Abel Ferreira garante Weverton no gol do Palmeiras diante do São Paulo na Libertadores

Crédito: César Greco

Prejudicado pela arbitragem, o Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG em Belo Horizonte pelo Brasileirão neste sábado (14), e viu o adversário abrir cinco pontos de distância na liderança da competição.O Verdão ainda teve que se preocupar com Weverton, substituído após sua cabeça sofrer forte choque com a perna de Savarino, que marcou o segundo gol do adversário. Jailson entrou e jogou o resto da partida.

Em sua entrevista coletiva, no entanto, Abel Ferreira tranquilizou a torcida do Palmeiras, garantindo a presença de Weverton para o confronto decisivo diante do São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores, na terça-feira (17):– Num primeiro momento, ele (Weverton) ficou com a visão um pouco turva e tonto. Mas já está recuperado e bem. Podemos contar com ele para o próximo jogo – afirmou Abel Ferreira.