Abel Ferreira explica 'rodízio' no Palmeiras e avalia atuação do time: 'Faltou calma para tomar decisões'

O Palmeiras entrou em campo neste domingo para tentar uma vitória sobre a Inter de Limeira, fora de casa, pelo Paulistão. No entanto, o time acabou jogando mal e ficou apenas no empate em 0 a 0. De olho na Recopa e na gestão de energia, Abel Ferreira escalou uma equipe alternativa que, segundo ele, não teve paciência para tomar as melhores decisões na partida.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a partida pela nona rodada do estadual, o técnico palmeirense explicou os motivos que fizeram com que ele levasse ao gramado uma formação com jogadores reservas. Segundo a justificativa do comandante palestrino, nessa maratona de jogos com intervalos pequenos entre um e outro, não há outra forma de competir se não for revezando o elenco.

- Nós tivemos jogo há três dias e não há outra forma, o futebol brasileiro tem esta particularidade de ter muitos jogos seguidos. Mesmo assim tivemos as lesões do Scarpa e a do Luan, lesões físicas, frutos desta intensidade. Não há outra forma. Uma equipe que quer jogar no limite, vai sempre ter lesões e então jogando com esta densidade de jogos é perfeitamente normal e foi que nós dissemos quase desde chegamos, que temos que fazer gestão de energia para jogar na máxima força - declarou o português antes de completar:

- Foi essa a nossa dinâmica e tivemos que rodar os jogadores, porque não há outra forma de sermos competitivos, intensos, do que rodar a equipe. Foi isto que eu aprendi no futebol brasileiro, por mais que eu queira manter sempre a mesma equipa, não há como, porque vamos pagar mais tarde com a quantidade de jogos que temos, fruto das finais que nós chegámos. Eu acho que no Paulista nós somos a equipa que está sempre a jogar de dois em dois dias, portanto temos que olhar para isso, escolher as melhores opções e dar parabéns aos meus jogadores.Abel Ferreira reconheceu que o Palmeiras não fez o máximo que poderia fazer para vencer o jogo, mas acredita que os fatores locais também interfiram na atuação alviverde. Para ele, o calor da cidade de Limeira, o gramado alto e a falta de calma para decidir as jogadas acabaram sendo fundamentais para que o time não conseguisse marcar gols e conquistar a vitória no Paulistão.

- Sabemos que podemos fazer melhor, mas as condições hoje estavam muito difíceis. Acho que é um pouco de cada coisa, jogar com calor de 35° é muito duro, eu digo porque fui jogador e sei, jogar com um gramado com um palmo de altura é duro, o jogo acaba sendo lento, requer dos jogadores um esforço extra, o jogo fica lento, a jogada tem que ser rápida, quando você coloca o pé, enterra a chuteira na grama.

- Depois, com mais calma, com mais fluidez no jogo, porque com esse calor, com esse gramado, muitas vezes não temos a clarividência para tomar as decisões, o que faltou ao nossos jogadores foi mais calma para tomar as decisões. É verdade, não foi um jogo com muitas oportunidades, nosso adversário teve uma e nós tivemos duas, um jogo difícil, um pouco de cada coisa, temperatura muito alta, gramado muito alto, um sistema com dois centroavantes e com dois jogadores que não tinham jogado no último jogo.

Por fim, Abel Ferreira lamentou não ter sido possível sair de Limeira com a vitória, mas garantiu que não era possível fazer mais do que foi apresentado. Segundo ele, tudo o que tem sido feito é o melhor caminho e a comissão técnica segue confiando plenamente nos jogadores que estão à disposição.

- Até aqui, de 27 atletas apenas um não foi utilizado, que foi o Vinicius. Todos já jogaram mais de um jogo e este é o caminho, é por aqui que acreditamos, é este elenco que nós temos, é neles que acreditamos e sei muito bem o esforço que eles tiveram que fazer aqui com essas condições todas. Queríamos muito ganhar, mas hoje não foi possível - concluiu.

O próximo desafio do Palmeiras será nesta quarta-feira, diante do Athletico-PR, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, às 21h30, no Allianz Parque. Com o empate em 2 a 2 em Curitiba, quem vencer a partida ficará com o título. Em caso de novo empate por qualquer placar, a decisão será nos pênaltis.