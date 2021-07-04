Abel Ferreira explica recusa de proposta do Fenerbahçe: 'Palmeiras é um estilo de vida'

Crédito: Abel concedeu entrevista após a vitória do Palmeiras sobre o Sport em Recife (Reprodução/TV Palmeiras

Após a vitória do Palmeiras sobre o Sport pelo Brasileirão, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e comentou, entre outras coisas, sobre a proposta que recebeu do Fenerbahçe, da Turquia. O treinador explicou porque decidiu recusar a oferta e ressaltou sua identificação com o Verdão, repetindo que ser do clube é um 'estilo de vida' para ele.

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- Primeiro quero dizer que não foi uma sondagem, foi uma oferta. Dois milhões e meio de euros era o quanto me pagariam para sair do Palmeiras. Posso dizer que tenho trabalho a fazer no clube. Já disse que o Palmeiras é um estilo de vida. Enquanto me sentir bem aqui, eu vou continuar aqui. Também já disse que quando eu for o problema, deixo de ser o problema. Assim como recusei essas ofertas para sair, posso sair pelos meus próprios pés- declarou.

Na sequência, Abel voltou a criticar o estado do gramado da Ilha Retiro, algo que já havia feito na última partida do Palmeiras no estádio. Além disso, deu apoio às reclamações de Tite e citou que devemos lutar por melhoras no futebol brasileiro.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão– O Palmeiras poderia ter matado o jogo com Danilo e Willian. Mas o resultado é fabuloso porque jogamos contra dois adversários. O primeiro foi o Sport, depois o gramado. Deveria ser proibido jogar futebol aqui. Me junto ao Tite. Estou contigo. Se queremos melhorar o futebol brasileiro, temos que melhorar as condições onde iremos jogar – concluiu.

Por fim, o português comentou sobre as chegadas de Pedrão e Dudu, que estão em fase de recondicionamento físico e ainda não treinaram com o restante do elenco.

– O Pedrão foi um jogador que o clube não arranjou colocação. Perdemos o Alan, zagueiro canhoto. Sou muito específico, digo o que eu quero. O Pedrão segue na lógica do clube e vai integrar os trabalhos da equipe. O Dudu vocês conhecem melhor que eu. Sempre bom ter jogadores de qualidade. Em pouco tempo, ele percebeu como funcionamos, regras, disciplina. Ganhamos uma Libertadores 21 anos depois com a equipe como estrela. Ele vem com esse compromisso. Quer ganhar troféus coletivos. Pensando assim, somos todos mais fortes. Agora, tanto o Pedrão, como o Dudu, o último jogo que fizeram foi em maio, faz mais de um mês que não competem. Ainda não treinaram conosco. Eles estão entregues ao nosso Núcleo de Saúde e Performance. Após o relatório deles, iremos tomar as melhores decisões para a equipe.