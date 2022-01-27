Abel Ferreira exalta Raphael Veiga no Palmeiras: 'Jogador que as melhores equipes do mundo querem'

O Palmeiras conquistou mais uma vitória na temporada 2022. Desta vez a vítima foi a Ponte Preta, que levou 3 a 0, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão-2022. E a partida trouxe outra boa atuação de Raphael Veiga, que deu assistência para o gol de Rony. O jogador, cotado para ir para a Seleção Brasileira, foi elogiado pelo técnico Abel Ferreira após o duelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na última quarta-feira, o comandante português exaltou o meia e disse que ele é o tipo de atleta que os maiores times do mundo querem ter em seus elencos. Sua missão, por enquanto, é transformá-lo em um jogador completou, que alie sua técnica à disciplina tática, sem a bola. Dessa forma, Abel acredita que Veiga terá sim, em breve, um lugar na Seleção.

- É só ele continuar focado no aqui e agora, nos treinos e nos jogos, e fazendo o que fez hoje, um passe açucarado, um passe que faz a diferença, é esse tipo de jogador que as melhores equipes do mundo querem ter nos seus elenco e nós também o queremos muito. Então o que ele tem que continuar a fazer é aquilo que vocês veem: disciplinado quando não tem bola, hoje assumiu esse compromisso muito bem, e é uma das coisas que eu muito lhe falo, o jogador brasileiro e ele, se quiserem chegar a top, tem que ser completo - analisou o treinador palmeirense antes de completar:

- Nós sabemos da qualidade dele com bola, é inegável, a forma que ele finaliza, que ele passa, que ele chuta, como dribla, e nós queremos um jogador também disciplinado taticamente para que ele, de uma vez por todas, para os selecionadores e outras equipes olhem para ele como um jogador completo, e nós estamos muito satisfeitos pelo rendimento dele.Embora acredite que Veiga possa ir para a Seleção Brasileira, Abel Ferreira não fez coro com aqueles que pedem a convocação do meia. Segundo o técnico português, Tite é o melhor "selecionador" que o Brasil poderia ter e basta ao camisa 23 do Verdão continuar fazendo o que tem feito para garantir sua vaga.

- Eu não sou treinador da seleção brasileira, respeito muito o trabalho do Tite, que me desculpem os outros selecionadores, mas há algum tempo que a Seleção Brasileira não tem um treinador tão qualificado, mais do que falar é olhar para os números. Eu gosto de olhar os números e eles são impressionantes, o que eu tenho que fazer e o que o Veiga tem que fazer é respeitar a decisão do selecionador, apoiar a Seleção, trabalhar diariamente como ele está trabalhando, com calma, com afinco e nos jogos mostrar que está preparado para isso, porque eu tenho certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde o Tite vai convocá-lo - declarou Abel.

Enquanto a Seleção Brasileira disputa mais dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Palmeiras de Abel Ferreira e Raphael Veiga seguem focados na preparação para o Mundial de Clubes, que acontecem em fevereiro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. E, no próximo sábado, às 16h, fará o penúltimo jogo antes do embarque, contra o São Bernardo, pelo Paulistão.