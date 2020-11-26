Abel Ferreira enaltece Zé Rafael: 'Tem tudo para ir à Seleção'

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Delfín na última quarta-feira (25), no equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o técnico Abel Ferreira aproveitou para exaltar o meia Zé Rafael em uma de suas respostas.Zé Rafael tem sido um dos destaques do Palmeiras desde a chegada do treinador português. Diante do Delfín, além de sua habitual imposição física, ele anotou o terceiro gol, que acabou por trazer mais tranquilidade ao time para o jogo de volta na próxima quarta-feira (02).Abel foi justamente questionado se o jogador teria condições de chegar à Seleção Brasileira caso consiga manter o bom nível que vem desempenhando com a camisa do Verdão:

– Eu sei que vocês gostam de fazer perguntas individuais, não estou habituado. Mas sim, tem (condições de chegar à Seleção). É um treinador dentro de campo, ele entende o jogo. Nos três jogos que eu fiz, as condições que pedi para ele eram mais de equilíbrio. Hoje pedi para ele jogar mais adiantado e acabou fazendo gol. É um jogador que tem tudo para ser uma referência no Palmeiras e, se derem oportunidade, ir para a Seleção.