Abel Ferreira enaltece espírito coletivo do Palmeiras e força do elenco: ‘Cultura de vitória’

Crédito: Cesar Greco

O Verdão bateu o Atlético-GO por 3 a 0 em Goiânia e conquistou sua sétima vitória seguida, sexta no Brasileirão, campeonato no qual time é líder isolado. Após mais um trinfo do Palmeiras sob comando de Abel Ferreira, o treinador voltou a enfatizar a confiança que tem no seu elenco em entrevista coletiva, enaltecendo o espírito coletivo da equipe.– Se queremos ver o espírito da equipe, basta ver o passe que o Deyverson fez. Poderia ter sido egoísta. Pra mim, enquanto líder, vale mais que gol! É espírito coletivo. Todos temos que trabalhar para a equipe. Representa o espírito do Palmeiras! – declarou.

– Não é a primeira vez que fiz isso. É a prova que eu confio em todos os jogadores. Desde que trabalhem no limite. No treino que nos preparamos para os jogos. É através dessa cultura de vitória que nos preparando para o jogo seguinte – completou Abel.

O técnico do Alviverde também explicou como fez para dosar a intensidade da equipe em campo, sendo que o time vem de uma grande sequência de jogos e tem um duelo decisivo na quarta-feira contra a Católica pela Libertadores.– Gestão de energia e jogar na máxima força. Assim que procuramos fazer e já fizemos ano passado. Tem a ver com a forma que acreditamos em todos os jogadores. Se estão aqui é porque são bons. O segredo é gerir a energia. Esse é meu papel quanto treinador – afirmou.

O Palmeiras lidera a competição nacional com três pontos à frente do segundo colocado e vem de uma fase muito boa nas últimas rodadas. Quanto a isso, Abel ressaltou que a equipe precisa permanecer concentrada, porque o campeonato, que ele considera um dos mais difíceis do mundo, está apenas no começo.

– O Brasileirão é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Estamos só na 12ª segunda rodada. Temos que pensar jogo a jogo. 3 pontos, não valem mais nem menos. Aqui é tudo muito 8 ou 80. Quando ganha é perfeito. Treinador é inteligente. Se perde, o treinador não entende nada. Não trabalho assim. Independente do resultado eu foco no processo. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar