Abel Ferreira embarca em Portugal e chega ao Brasil na madrugada desta quinta-feira

O comandante do Palmeiras, Abel Ferreira, já está no avião de Leila Pereira rumo ao Brasil. O voo partiu da cidade do Porto na tarde desta quarta-feira (31) e deve pousar em São Paulo às 2h da madrugada desta quinta-feira (1).>> Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave: confira os possíveis cenários do sorteio

A intenção para o retorno à América do Sul era encontrar um voo de carreira, mas a mesma dificuldade da ida também prevaleceu. Novamente, a solução foi utilizar a aeronave de Leila Pereira para retornar a tempo de preparar o Verdão para as finais da Recopa e Supercopa. Agora, já pelos ares, Abel tem seu retorno previsto para as próximas horas e poderá reassumir o comando palestrino a partir de amanhã.