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Abel Ferreira embarca em Portugal e chega ao Brasil na madrugada desta quinta-feira

Com as férias em seu país natal encerradas, o treinador está retornando a São Paulo na aeronave da patrocinadora e conselheira Leila Pereira
...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 18:00
Crédito: Divulgação
O comandante do Palmeiras, Abel Ferreira, já está no avião de Leila Pereira rumo ao Brasil. O voo partiu da cidade do Porto na tarde desta quarta-feira (31) e deve pousar em São Paulo às 2h da madrugada desta quinta-feira (1).>> Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave: confira os possíveis cenários do sorteio
A intenção para o retorno à América do Sul era encontrar um voo de carreira, mas a mesma dificuldade da ida também prevaleceu. Novamente, a solução foi utilizar a aeronave de Leila Pereira para retornar a tempo de preparar o Verdão para as finais da Recopa e Supercopa. Agora, já pelos ares, Abel tem seu retorno previsto para as próximas horas e poderá reassumir o comando palestrino a partir de amanhã.

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