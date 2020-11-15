Abel Ferreira elogia elenco por treino no dia da vitória sobre o Fluminense

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 0 neste sábado (14), no Allianz Parque, e embalou a sua oitava vitória seguida nesta temporada. Mas o que mais chamou a atenção da torcida ao longo do dia foi a o treino promovido por Abel Ferreira na parte da manhã.

Na Europa é comum que técnicos realizem tais atividades nos dias das partidas, além de também comandar treinos pela manhã. O elenco palmeirense estava mais acostumado a treinar no final da tarde e quase nunca em dias de jogos.

Quando chegou ao clube, Abel levou a questão diretamente ao elenco, propondo a mudança, como revelou na coletiva após a vitória sobre o Fluminense:- Tenho um diálogo muito frontal com meus jogadores. Eu fiz essa pergunta porque eu sei que o brasileiro gosta de dormir até mais tarde, mas perguntei se poderíamos treinar hoje de manhã. Hoje o jogo era só às 21h30, então tinha tempo. Ouvi dos capitães "estamos aqui para aprender, ganhar e evoluir". Então quando eles aceitam, temos mais tempo para preparar os detalhes que nos ajudam nos jogos. Aceitaram de alma e coração, eles têm sido extraordinários - disse Abel Ferreira.

O técnico não quis confirmar possíveis mudanças na equipe para o duelo diante do Ceará, na próxima quarta-feira (18), e aproveitou para elogiar o departamento médico do clube:

- Estamos em um momento em que temos que viver o dia a dia porque não sabemos o que vem amanhã, tanto no esporte quanto na sociedade. Vamos ver como os jogadores voltam da seleção e como eles vão estar, por isso digo ao Núcleo de Perfomance e Saúde que quem ganha os jogos são eles e não eu. Minha obrigação é tentar minimizar o sofrimento que todos temos, com estas pequenas vitórias - finalizou o treinador que está com 100% de aproveitamento no clube apesar de todas as dificuldades.