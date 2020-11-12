Abel Ferreira elogia elenco do Palmeiras: ‘Temos jogadores muito bons’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras bateu, nesta quarta-feira (11), o Ceará por 3 a 0 na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o treinador do Alviverde, Abel Ferreira, comentou a atuação de Patrick de Paula, que chegou a ser incontestável no Verdão, mas perdeu espaço nas últimas partidas.

– O Patrick é um menino que esta em busca da melhor forma. Às vezes, temos que ter um pouco de paciência. Queremos formar filhos perfeitos, mas, às vezes, há obstáculos e há alturas que temos que os ajudar. É um menino que está atravessando um período menos bom, mas sabemos da qualidade que tem. Ele está se esforçando para recuperar a melhor forma e, como já disse, nem o Neymar, o Ronaldo, o Messi, o Abel conseguem estar sempre no nível máximo. Temos que perceber que as críticas, em muitos momentos, são justas, mas noutros momentos temos que apoiar e ajudar nossos jogadores.

O técnico, também, falou sobre a chegada do atacante Breno e elogiou o elenco alviverde.– Já disse que vamos olhar pra dentro. Temos um plantel muito forte, com jogadores com vontade, querendo ajudar. Vimos o Renan, o Emerson, o Danilo, o Lucas Lima, que ainda não tinha jogado comigo e jogou brilhantemente, o Willian que entrou de início e deu uma resposta fenomenal. Quem vier, vem para equilibrar a equipe. Temos jogadores muito bons, vai ser difícil tirar o lugar desses. Queremos equilibrar lugares, equilibrar as posições. Temos o Gabriel Silva, que estreou bem. Precisávamos de uma alternativa, pois o Viña jogou 19 jogos consecutivos, e o Breno vem dentro dessa perspectiva. Perdemos, infelizmente, o Wesley, e precisamos de jogadores que dão aceleração por fora. O Breno vem nesse contexto, para ajudar, mas vai chegar num clube com jogadores de muita qualidade.