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Abel Ferreira elogia boa atuação de Dudu: 'Cada vez mais adaptado'

Ídolo palmeirense foi responsável pela criação das melhores chances do Verdão na partida...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 07:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O retorno da melhor forma de Dudu começa a dar as caras. Em noite de quartas de final da Libertadores, contra o São Paulo, o atacante voltou a disputar uma partida completa e conseguiu impressionar Abel Ferreira no Morumbi.
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– Está cada vez mais adaptado à nossa forma de trabalhar e à nossa exigência coletiva. O que mais me impressionou foi sua capacidade física, aquilo que ele pode dar com e sem bola. Mostrou que também consegue ter comportamentos coletivos defensivos - explicou o treinador
Veja a tabela completa do BrasileirãoEm uma noite na qual Raphael Veiga teve uma atuação abaixo do esperado, Dudu cobriu o papel de criar as jogadas ofensivas do time. Durante o primeiro tempo, o atacante teve um bom desempenho e fez duas jogadas interessantes, mas que não foram aproveitadas por Breno Lopes. Já na etapa complementar, o ex-camisa 7 sofreu falta de Rodrigo Nestor e Patrick de Paula aproveitou a cobrança para empatar.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras volta a campo neste sábado (14), às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, contra o Atlético-MG, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já pela Libertadores, Verdão tem a chance de avançar para a semifinal com empate sem gols diante do São Paulo, no Allianz Parque, na próxima terça-feira (17).

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