Abel Ferreira elogia boa atuação de Dudu: 'Cada vez mais adaptado'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O retorno da melhor forma de Dudu começa a dar as caras. Em noite de quartas de final da Libertadores, contra o São Paulo, o atacante voltou a disputar uma partida completa e conseguiu impressionar Abel Ferreira no Morumbi.

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– Está cada vez mais adaptado à nossa forma de trabalhar e à nossa exigência coletiva. O que mais me impressionou foi sua capacidade física, aquilo que ele pode dar com e sem bola. Mostrou que também consegue ter comportamentos coletivos defensivos - explicou o treinador

Veja a tabela completa do BrasileirãoEm uma noite na qual Raphael Veiga teve uma atuação abaixo do esperado, Dudu cobriu o papel de criar as jogadas ofensivas do time. Durante o primeiro tempo, o atacante teve um bom desempenho e fez duas jogadas interessantes, mas que não foram aproveitadas por Breno Lopes. Já na etapa complementar, o ex-camisa 7 sofreu falta de Rodrigo Nestor e Patrick de Paula aproveitou a cobrança para empatar.

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