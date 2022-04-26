Abel Ferreira e elenco do Palmeiras mandam mensagem de apoio a Jailson: 'Voltará mais forte'

O volante Jailson teve uma péssima notícia no último domingo, quando descobriu que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito durante um treino. No entanto, se depender da força que tem recebido dos companheiros, ele voltará mais forte do que saiu, como o técnico Abel Ferreira disse. O clube não divulga prazo de recuperação, mas esse apoio deve acelerar o retorno.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Confira a mensagem que cada jogador mandou para Jailson em depoimentos gravados pela TV oficial do clube:

Rony

"Fala Jajá, meu amigo! Tudo bem? Espero que sim! Estou passando por aqui para te desejar muita força, a gente está na torcida por você, espero que você volte logo, sabe que você é um grande amigo da gente, e quero que você saiba que nós estamos com você".

Danilo

"Fala Jaja, moleque travessura! Passando aqui para te dar força, que Deus te abençoe, sei que é difícil, mas Deus sabe das coisas e pode contar com a gente e você vai voltar mais forte para nos ajudar. Tamo junto, Jaja!"

Weverton

"Fala Jailson! Estou passando aqui para te desejar uma excelente recuperação, que Deus te abençoe, que você se recupere, volte muito mais forte, nós estamos aqui, junto contigo, o que você precisar do grupo a gente vai estar junto, e tenho certeza que você vai voltar muito mais forte e em breve vai estar em campo fazendo o que mais ama. Forte abraço, que Deus te abençoe!"Raphael Veiga

"Jailsão, fazendo esse vídeo aqui para te mandar muita força nesse momento, não imagino o que você está sentindo, mas acredito que a sua família, nós aqui do Palmeiras, a gente está aqui para o que precisar, e a gente vai fazer com que esse processo todo seja muito mais fácil por estar ao seu lado, então deixo aqui o meu carinho para você e espero que tudo aconteça de uma forma leve na sua recuperação".

Marcos Rocha

"Fala Jajá! Passando para te dar um abraço, mandar uma energia muito boa, muito positiva, sabemos que é um momento difícil que você está passando junto com a sua família, mas você tem a sua família aqui também no Palmeiras, que vai te proporcionar todo o apoio para que você possa voltar o mais rápido possível, e em breve estar em campo com a gente. Força aí, meu guerreiro!"

Gabriel Menino

"Fala meu irmão! Estou passando para te desejar força, que você se recupere logo para estar de volta aqui com a gente, sei que tudo é fase, não acontece porque a gente quer, tudo tem um dedo de Deus, então acredita nele, põe sua fé nele, que tudo vai dar certo. Boa recuperação, que Deus te ajude e tamo junto!"

Rafael Navarro

"Fala meu irmão Jajá! Estou passando aqui para te desejar uma boa recuperação, vou estar orando pela sua recuperação, que você se recupere o mais rápido possível, tamo junto, pode contar sempre comigo. Abração!"

Mayke

"Moleque Jaja, estamos juntos! A gente sabe que a nossa profissão nós estamos dispostos que isso aconteça, mas o que você precisar estamos aqui sempre para te ajudar, que você volte o mais logo possível, estamos aqui na torcida para que sua recuperação dê tudo certo. Tamo junto!"

Marcelo Lomba

"Fala Jajá, meu irmão! A gente chegou juntos aqui neste ano, sabe que você é um dos meus melhores amigos, pode contar com a gente, a gente vai estar ao seu lado o tempo todo para ser uma boa recuperação. Aproveite esse tempo para curtir a esposa, os filhos, para encontrar força neles, sabe que talento e potencial você tem de sobra. Agora é concentrar e fazer uma boa recuperação, você vai fazer falta aqui, você é meu rival nas apostas de chute a gol, mas a gente tem uma amizade saudável, bacana, e está todo mundo na torcida por você. Valeu!"

Abel Ferreira

"Olá Jailson, aqui é Abel Ferreira, nós já tivemos a oportunidade de nos falarmos pessoalmente, mas gostaria de dizer que estará conosco, tenha certeza absoluta que voltará mais forte do que você saiu, estamos todos aqui para te ajudar, em todos os momentos, todos somos um. Da minha parte, um grande abraço de carinho, de amizade, de estima. E num momento difícil como este para você, eu já te disse, são três dias que temos que chorar, que temos que sofrer, que temos que aguentar, e seguir em frente, e você seguramente, com a nossa ajuda, vai regressar mais forte. OK, Jajá? Fique com Deus".