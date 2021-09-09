Abel Ferreira e companhia: Confira quais membros da comissão técnica vivem com a família no Brasil

Com a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras contratou outros profissionais para compor a comissão técnica do clube. Eles não se mudaram com as famílias para a América do Sul de imediato, mas a situação aos poucos tem se alterado.

Atualmente, João Martins conta com a presença constante de sua esposa Francisca e seu filho na cidade de São Paulo. Além dele, Tiago Costa, que vive com sua noiva Sofia, e Carlos Martinho, com sua esposa Paula e a filha do casal, também têm este privilégio.Nem todos os portugueses, porém, têm a presença familiar no dia a dia. Abel Ferreira e Victor Castanheira passam apenas as férias com seus respectivos filhos e esposas. Isso porque, pela idade dos filhos, a adaptação no país seria mais difícil. Todos estavam no Brasil e conheceram a nova sala de troféus do Maior Campeão Nacional.