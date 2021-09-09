Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel Ferreira e companhia: Confira quais membros da comissão técnica vivem com a família no Brasil
futebol

Abel Ferreira e companhia: Confira quais membros da comissão técnica vivem com a família no Brasil

Nem todos os portugueses que compõem a equipe do treinador conseguiram levar os entes queridos a São Paulo de maneira permanente 
...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 11:30
Crédito: Edipo Ramone
Com a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras contratou outros profissionais para compor a comissão técnica do clube. Eles não se mudaram com as famílias para a América do Sul de imediato, mas a situação aos poucos tem se alterado.
Atualmente, João Martins conta com a presença constante de sua esposa Francisca e seu filho na cidade de São Paulo. Além dele, Tiago Costa, que vive com sua noiva Sofia, e Carlos Martinho, com sua esposa Paula e a filha do casal, também têm este privilégio.Nem todos os portugueses, porém, têm a presença familiar no dia a dia. Abel Ferreira e Victor Castanheira passam apenas as férias com seus respectivos filhos e esposas. Isso porque, pela idade dos filhos, a adaptação no país seria mais difícil. Todos estavam no Brasil e conheceram a nova sala de troféus do Maior Campeão Nacional.
Abel Ferreira, acompanhado de sua comissão técnica, saiu da Europa rumo ao Brasil no final de outubro de 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados