Abel Ferreira defende Rony e elogia consistência do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, analisou positivamente a atuação de Rony depois da vitória do time sobre o Grêmio por 3 a 1 em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Segundo o comandante alviverde, apesar de ter participado pouco diretamente com a bola, o atacante foi fundamental ao cumprir sua função tática.– Os estudos dizem que um jogador, em média, durante 90 minutos, toca na bola por no máximo 3 minutos. 87 joga sem bola. No segundo gol do Veiga, para abrir aquele espaço, há preciso movimento fora da bola. Só abriu porque o Rony trabalha sem bola – explicou a respeito da movimentação.

Abel também elogiou a consistência do Palmeiras, que chegou a seu quarto triunfo consecutivo ao derrotar o time gaúcho. Além disso, ele destacou a boa atuação do adversário, que complicou o duelo para sua equipe.

– Eu, como treinador, não dou mérito só aos que ganham. Dou mérito ao trabalho daqueles que perdem. Hoje, o nosso adversário trabalhou muito para ganhar, mas encarou um Palmeiras muito forte e consistente – afirmou.A boa fase do Verdão começou depois de uma sequência negativa de cinco jogos sem somar três pontos no campeonato. O treinador apontou que foi necessário muito trabalho coletivo para superar o momento e voltar a embalar na competição.

– Quando somos valentes, corajosos e nos desafiamos para melhorar a cada dia, o resultado aparece. O trabalho não é meu, é de todos. Todos somos um! A mentalidade vencedora é acreditarem que podem ser melhores a cada dia, treino e jogo, independente do resultado – concluiu.