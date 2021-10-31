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futebol

Abel Ferreira defende Rony e elogia consistência do Palmeiras

Treinador destacou a importância da movimentação do atacante nas jogadas de ataque do Verdão contra o Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 19:17

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 19:17

Crédito: Cesar Greco
O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, analisou positivamente a atuação de Rony depois da vitória do time sobre o Grêmio por 3 a 1 em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Segundo o comandante alviverde, apesar de ter participado pouco diretamente com a bola, o atacante foi fundamental ao cumprir sua função tática.– Os estudos dizem que um jogador, em média, durante 90 minutos, toca na bola por no máximo 3 minutos. 87 joga sem bola. No segundo gol do Veiga, para abrir aquele espaço, há preciso movimento fora da bola. Só abriu porque o Rony trabalha sem bola – explicou a respeito da movimentação.
Abel também elogiou a consistência do Palmeiras, que chegou a seu quarto triunfo consecutivo ao derrotar o time gaúcho. Além disso, ele destacou a boa atuação do adversário, que complicou o duelo para sua equipe.
– Eu, como treinador, não dou mérito só aos que ganham. Dou mérito ao trabalho daqueles que perdem. Hoje, o nosso adversário trabalhou muito para ganhar, mas encarou um Palmeiras muito forte e consistente – afirmou.A boa fase do Verdão começou depois de uma sequência negativa de cinco jogos sem somar três pontos no campeonato. O treinador apontou que foi necessário muito trabalho coletivo para superar o momento e voltar a embalar na competição.
– Quando somos valentes, corajosos e nos desafiamos para melhorar a cada dia, o resultado aparece. O trabalho não é meu, é de todos. Todos somos um! A mentalidade vencedora é acreditarem que podem ser melhores a cada dia, treino e jogo, independente do resultado – concluiu.
Em busca de mais uma vitória, o Alviverde volta a campo no próximo domingo (7) às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, para enfrentar o Santos.

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