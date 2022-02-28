Abel Ferreira defende Rafael Navarro e diz que Palmeiras recebeu proposta por ele: 'Tenham paciência'

O Palmeiras teve uma apresentação ruim diante da Inter de Limeira, no empate em 0 a 0, na tarde deste domingo, fora de casa. E um dos vilões que a torcida elegeu para a partida foi Rafael Navarro, contratado para ser uma das opções como centroavante nesta temporada. No entanto, após o duelo, o técnico Abel Ferreira tratou de pedir paciência e defendeu o jovem jogador de 21 anos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Para a jogo pela nona rodada do Paulistão, o treinador português decidiu escalar juntos dois jogadores de função parecida, como Deyverson, que ficou mais fixo, e Navarro, que saiu mais da área. A formação não deu muito certo, e as críticas caíram em cima do ex-Botafogo. Sabendo da pressão do torcedor, Abel fez questão de mostrar a confiança que tem no potencial do atacante, e pediu paciência, assim como aconteceu com outros jogadores no clube.

- Hoje decidi ter o Deyverson como centroavante mais fixo e o Navarro para jogar ali um bocadinho fora da posição natural dele, mas também dar-lhe minutos de jogo, dar-lhe experiência, porque nós acreditamos nele, é um jovem que tem 21 anos. Eu tenho paciência, como tivemos com o Zé Rafael, como tivemos com o Luan, como tivemos com muitos outros que às vezes nós temos a tendência de criticar mas temos que dar tempo, é um jogador de qualidade, em quem eu confio e estamos a falar diretamente do Navarro. Portanto, tenham paciência, o futebol não se faz em dois dias, nós acreditamos nele, tem muito potencial - declarou o comandante palmeirense.

Abel aproveitou o ensejo para revelar que o Alviverde já chegou a receber uma proposta para vender Rafael Navarro. O técnico não revelou a origem da oferta nem quando isso aconteceu, mas mostrou que mesmo com a insatisfação momentânea da torcida, ele desperta o interesse de outros clubes por aí.

- Para que vocês saibam, temos uma proposta para o vender se quisermos, portanto é sinal de qualidade. Agora, sabemos que a camisa de centroavante do Palmeiras pesa muito, mas vamos torná-la mais leve, vamos ter paciência, vamos ajudá-lo, como fazemos com todos os jogadores aqui dentro.

O próximo desafio do Palmeiras será nesta quarta-feira, diante do Athletico-PR, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, às 21h30, no Allianz Parque. Com o empate em 2 a 2 em Curitiba, quem vencer a partida ficará com o título. Em caso de novo empate por qualquer placar, a decisão será nos pênaltis.