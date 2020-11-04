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Abel Ferreira dá pistas de reforços no Palmeiras, mas ressalta: ‘Temos uma base muito boa’

Treinador português deu a entender que o elenco do Verdão talvez precise de contratações pontuais, mas está contente com o que tem em mãos
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 18:00

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 18:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (4), na Academia de Futebol, onde se apresentou para a torcida do Palmeiras. Dentre tantos assuntos respondidos pelo português de 41 anos ao longo de uma hora de conversa, esteve o tema ‘reforços’, uma vez que o elenco alviverde perdeu peças importantes recentemente e não possui atletas de reposição para algumas posições.
Abel deu pistas de que o Palmeiras pode ir ao mercado, principalmente para reforçar a zaga e a lateral esquerda, porém também afirmou que gosta sempre de olhar antes dentro do clube, para depois cogitar buscar alguma contratação.
– A primeira coisa que temos que fazer é olhar pro clube e perceber se há alguém capaz de atender às exigências da equipe profissional, na boa base que o temos. Se isso não acontecer, temos que reforçar no sentido de equilibrar a equipe. Eu fiz meu diagnóstico e não é preciso mexer muito, só equilibrar, temos bons jogadores, de jovens a experientes. Este diagnóstico eu já entreguei ao nosso diretor. Entretanto, vai ser sempre nessa linha: olhar primeiro pra dentro, se temos o que atende às exigências. Se sim, então ótimo. Se não temos, vamos procurar fora – explicou.O novo técnico do Palmeiras também falou sobre a dificuldade de administrar os desfalques por causa das Eliminatórias da Copa:
– Temos uma base muito boa, temos um lateral-esquerdo com 17 jogos seguidos e é ‘top’, o Viña é ‘top’. Vamos perdê-los pra seleção, vamos ter que achar soluções. Portanto, eu e a estrutura seguramente vamos trabalhar pra tomar decisões para melhorar o Palmeiras e nosso plantel.
Para encerrar a coletiva, Ferreira respondeu sobre a qualidade do grupo palmeirense:
– Ninguém me garante que vou ganhar se me derem bons jogadores, mas tenho que ter a melhor equipe como um todo. Nem os grandes clubes têm garantias de que vão ganhar se lhes derem os melhores jogadores, mas, quem tem o melhor conjunto, tem mais chances de ganhar. Não prometo títulos, resultados, eu prometo trabalho. Tudo que faremos, do primeiro ao último segundo, é para que o Palmeiras jogue pra ganhar – disse o primeiro técnico português da história alviverde.
Abel Ferreira estreia no Palmeiras nesta quinta-feira (5), diante do Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2020. O Verdão pode perder até por um gol de diferença que mesmo assim garante a vaga nas quartas.

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