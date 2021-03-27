Abel Ferreira cumpre quarentena em Portugal e volta ao Palmeiras na próxima semana

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, vai voltar ao trabalho na próxima semana. Depois de pouco mais de 15 dias em solo português para merecidas férias, o comandante deve retornar em um avião comum após cumprir quarentena em seu país para retomar as atividade no comando do Palmeiras que, em sua ausência, foi liderado por João Martins, auxiliar de Abel.O treinador está em Penafiel, curtindo a família que ficou meses sem vê-lo, e atendendo centenas de compromissos de imprensa e redes de televisão. Com dias de Rockstar, viu sua folga ser super movimentada enquanto o Palmeiras cumpriu período de treinos e alguns poucos jogos pelo Paulistão, que está sem calendário definido em virtude da fase emergencial instaurada no estado de São Paulo.