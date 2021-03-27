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Abel Ferreira cumpre quarentena em Portugal e volta ao Palmeiras na próxima semana

Treinador ainda não definiu voo de retorno, mas é esperado na Academia de Futebol para retomar trabalho...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 07:30
Crédito: Reprodução
O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, vai voltar ao trabalho na próxima semana. Depois de pouco mais de 15 dias em solo português para merecidas férias, o comandante deve retornar em um avião comum após cumprir quarentena em seu país para retomar as atividade no comando do Palmeiras que, em sua ausência, foi liderado por João Martins, auxiliar de Abel.O treinador está em Penafiel, curtindo a família que ficou meses sem vê-lo, e atendendo centenas de compromissos de imprensa e redes de televisão. Com dias de Rockstar, viu sua folga ser super movimentada enquanto o Palmeiras cumpriu período de treinos e alguns poucos jogos pelo Paulistão, que está sem calendário definido em virtude da fase emergencial instaurada no estado de São Paulo.
Abel é aguardado na Academia de Futebol para, enfim, ter tempo para treinar. Quando o calendário ‘aliviou’, em comparação à maluquice com a qual o treinador viveu, ele já estava em seu período de descanso. Espera-se que ele não precise recorrer ao avião de Leila Pereira, que fez a viagem de sua ida para Portugal, para retornar, e também que João Martins tire alguns dias de descanso.

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