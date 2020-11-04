Abel Ferreira comanda primeiro treino no Palmeiras; veja como foi

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira, o primeiro técnico português da história do Palmeiras, comandou seu primeiro treino à frente da equipe nesta terça-feira (3).

Auxiliado por Andrey Lopes, que dirigiu o Verdão nas últimas semanas, e pelos portugueses Carlos Martinho e Vítor Castanheira, ambos membros de sua comissão, o treinador de 41 anos contou com a presença dos reservas e jogadores que entraram ao longo do duelo contra o Atlético-MG na noite de ontem (2), casos de Danilo, Gabriel Veron e Willian. Os titulares, por sua vez, realizaram exercícios de recuperação física na parte interna do Centro de Excelência.

Na parte da manhã, o dia foi de muitas reuniões entre Abel Ferreira, diretoria e comissão técnica fixa do Palmeiras. O português busca se inteirar o mais rapidamente possível sobre o calendário e as características dos jogadores do clube, a fim de que possa planejar seus próximos passos. Para isso, ele conta com o auxílio dos dirigentes e dos departamentos de análise do Verdão.

– Foi um dia de muita conversa, muita reunião. O clube está muito bem estruturado, com vários departamentos, é importante que a comunicação seja feita rapidamente, ter o maior número de informações possíveis para fazermos nosso diagnóstico dos jogadores, da estrutura, de toda a logística. Foi, acima de tudo, uma manhã muito preenchida com reuniões – revelou Abel, em entrevista à TV Palmeiras.

– Na parte da tarde, tivemos nossa apresentação a toda a família que trabalha aqui no Centro de Treinamento, porque nosso grande intuito é dar nosso melhor pra ajudar os jogadores. O clube oferece todos os recursos aos profissionais para atingirmos nossos objetivos – completou o treinador.

Ao longo dos exercícios técnicos, o 'professor' bateu um papo com o elenco para conhecê-los melhor, principalmente os titulares que faziam exercícios regenerativos. Por fim, o técnico comentou que considerou seu primeiro dia como comandante do Alviverde Imponente como ‘muito proveitoso’: