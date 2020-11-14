futebol

Abel Ferreira comanda atividade no CT do Palmeiras com Ramires em campo

Reservas fizeram um trabalho no campo mesmo com jogo marcado para este sábado (14)
Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 12:48

LanceNet

14 nov 2020 às 12:48
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O português Abel Ferreira parece querer aproveitar todo e qualquer tempo livre para aprimorar alguns jovens jogadores do Palmeiras. Neste sábado (14), mesmo com compromisso marcado diante do Fluminense às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, o técnico foi para o campo com alguns reservas do Verdão.
A grande surpresa no gramado foi a presença de Ramires, que conversou com o treinador em separado e pode até ser relacionado para a partida de logo mais. O camisa 18 foi multado pela diretoria alviverde após ir para uma festa, no meio da pandemia, na última quinta-feira (12), fato que desagradou e muito o novo comandante alviverde.
Benjamin Kuscevic, Alan Empereur e os jovens da base, Aníbal, Pedro Acácio, Quiñonez e Hinestroza realizaram um leve trabalho com bola, enquanto Luiz Adriano e Lucas Esteves fizeram um trabalho físico com o preparador Rudy Pracidelli, na quadra de areia do CT. Procurado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!, o Palmeiras não quis confirmar a presença de Ramires no jogo diante do tricolor carioca, e reafirmou que o clube não divulga mais os relacionados para as suas partidas.
Neste domingo (15), o dia deve ser de folga para todos os atletas e funcionários do Verdão, que se reapresentam na segunda-feira (16), já pensando no Ceará, pela confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

