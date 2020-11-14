Abel Ferreira comanda atividade no CT do Palmeiras com Ramires em campo

O português Abel Ferreira parece querer aproveitar todo e qualquer tempo livre para aprimorar alguns jovens jogadores do Palmeiras. Neste sábado (14), mesmo com compromisso marcado diante do Fluminense às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, o técnico foi para o campo com alguns reservas do Verdão.
A grande surpresa no gramado foi a presença de Ramires, que conversou com o treinador em separado e pode até ser relacionado para a partida de logo mais. O camisa 18 foi multado pela diretoria alviverde após ir para uma festa, no meio da pandemia, na última quinta-feira (12), fato que desagradou e muito o novo comandante alviverde.
Benjamin Kuscevic, Alan Empereur e os jovens da base, Aníbal, Pedro Acácio, Quiñonez e Hinestroza realizaram um leve trabalho com bola, enquanto Luiz Adriano e Lucas Esteves fizeram um trabalho físico com o preparador Rudy Pracidelli, na quadra de areia do CT. Procurado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!, o Palmeiras não quis confirmar a presença de Ramires no jogo diante do tricolor carioca, e reafirmou que o clube não divulga mais os relacionados para as suas partidas.
Neste domingo (15), o dia deve ser de folga para todos os atletas e funcionários do Verdão, que se reapresentam na segunda-feira (16), já pensando no Ceará, pela confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil.