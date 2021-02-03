Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Abel Ferreira cita calendário e se irrita: 'Isso é coisa de loucos'

Treinador português cobrou melhorias para que datas não prejudiquem ainda mais os clubes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 08:00

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois do empate com o Botafogo, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, falou sobre o calendário apertado e o pouco tempo entre o jogos e, apesar do visível incômodo com o tema, preferiu lembrar que o maior objetivo era não ter casos de lesões.
ATUAÇÕES: Lucas Lima e Willian falham em empate do Palmeiras; veja as notas
- Em relação ao calendário temos muito a falar, mas estou cansado de falar nisso. Vamos nos preparar, tivemos um dia pra preparar pro jogo. O mais importante para mim era que ninguém se lesionasse - ponderou.
Questionado sobre a morna partida contra os cariocas, Abel lembrou que o Fogão vinha para a partida muito melhor preparado.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogos- O adversário chegou aqui soltinho, leve, fresquinho. Sabíamos que na segunda parte teríamos mais dificuldade para marcar o gol, devido a preparação ruim que tivemos para o jogo.
Pedindo por melhorias, o português cobrou da alta cúpula do futebol nacional que compreenda que há um problema a ser resolvido e que a manutenção dessa agenda é inviável.
- Acho que quem manda tem que pensar o que quer fazer com tanto jogo. Temos que repensar. Por que que temos que ter jogo ida e volta em todos os jogos da Copa? Eu olho muitas vezes o que fazem os melhores e adaptam ao meu contexto. Por que temos que ter essas sobrecarga de jogos? Isso é de loucos - cobrou Abel.
Abel e seus jogadores embarcaram na noite da última terça-feira (02) rumo ao Catar para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados