Abel Ferreira celebra sala de troféus do Palmeiras: 'É algo que inspira'

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O Palmeiras inaugurou oficialmente sua nova sala de troféus nesta quinta-feira (26), no dia que completa 107 anos de história. A festa de lançamento no Allianz Parque contou com a presença de ídolos históricos do passado e do presente do clube, além de transmissão ao vivo pela TV Palmeiras.Já eternizado na história do Palmeiras, o treinador Abel Ferreira marcou presença no evento e celebrou a inauguração da sala de troféus ao lado do presidente Maurício Galiotte e de ídolos como Cesar Maluco e Amaral.

- Algo que os torcedores merecem. Eu, que venho de fora, sempre aprendo o que é ser da Família Palmeiras. São 107 anos de história e, aqui, vocês podem ver as glórias. É algo que inspira. Parabéns a vocês, vocês merecem - disse Abel.- É um orgulho muito grande poder estar presente. História com muita glória. Sou um dos que participou, mas, de fato, foram os nossos jogadores que ganharam a Tríplice. Tornaram o sonho da Libertadores em realidade - completou.

Depois, Abel disse ainda não ter a dimensão de sua importância na história do Verdão, projetando que sentirá gratidão caso seja convidado para eventos do tipo daqui a muitos anos