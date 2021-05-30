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futebol

Abel Ferreira, antes de jogo contra o Flamengo: ‘Estou à espera de ser despedido’

Técnico português lamenta por não estar acompanhando crescimento das filhas e afirma ser 'eternamente grato' a Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras
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Publicado em 30 de Maio de 2021 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 16:06
Crédito: Reprodução
Em entrevista concedida antes da estreia do Palmeiras no Brasileirão 2021, contra o Flamengo, o treinador Abel Ferreira surpreendeu a torcida alviverde declarando que aguarda ser despedido do Verdão.>> Brasileirão 2021 na área! Saiba como cada time chega para a competição>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Perguntado por um repórter da Rede Globo sobre o ressentimento do português com a cultura de demissões no futebol brasileiro, o comandante do Verdão afirmou:
– Sou eternamente grato ao futebol brasileiro, ao jogador brasileiro, aos meus jogadores de forma específica e, mais específico ainda, ao Palmeiras e ao Galiotte, que foi o presidente que apostou num treinador sem títulos. Mas, como disse, estou à espera de ser despedido, porque ainda não fui. Estou mesmo à espera.Após mencionar que está ‘à espera de ser despedido’, Abel Ferreira comentou sobre os sacrifícios que faz por estar longe da família, não podendo acompanhar de perto o crescimento de suas filhas, e reforçou a gratidão que tem pela oportunidade de trabalhar no Brasil.
– Hoje minha filha mais nova faz 10 anos, a primeira comunhão, e estou do outro lado do Atlântico pagando um preço para continuar triunfando, e é isso que quero fazer, portanto. Tudo que vem de fora, todos os times que vêm de fora, para mim e minha equipe, nos ajudam e nos fortalecem, e portanto vocês sabem, ainda bem que estão a ouvir, estou eternamente grato ao futebol brasileiro.
O Palmeiras enfrenta o Flamengo pela estreia do Brasileirão 2021 às 16h deste domingo (30), no Maracanã.

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