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Abel Ferreira analisa características de Veiga e Scarpa: 'São diferentes e complementares'

Técnico português explicou a importância da dupla na equipe e enalteceu o potencial dos meio-campistas...
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Publicado em 

21 out 2021 às 08:00

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco
Satisfeito com a atuação do Palmeiras após a vitória por 2 a 1 diante do Ceará, na noite desta quarta-feira (20), em plena Arena Castelão, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e comparou as valências de Raphael Veiga e Gustavo Scarpa. O treinador português explicou a importância de ambos os atletas para o plantel e declarou que o camisa 23, titular absoluto do Verdão, é um jogador mais desenvolvido, enquanto Scarpa está se adequando ao modelo de jogo proposto.Segundo Abel, Scarpa precisa ditar o ritmo dentro de campo e imprimir mais intensidade na marcação. O português destacou o potencial da dupla e rasgou elogios aos seus meio-campistas.
- São diferentes e complementares. O Veiga é mais robusto e equilibrado, atacando e defendendo. É o desafio que tenho com Scarpa e ele sabe. O sem bola, ser agressivo ao desarmar. Quando ele junta, é completo. São dois grandes jogadores - endossou.O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (25), quando encara o Sport, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Maior Campeão Nacional soma 46 pontos e está na terceira posição, assim como o vice colocado Flamengo, que tem três jogos a menos em relação ao Alviverde. Com 56 tentos somados, o Atlético-MG é o líder do Brasileirão.

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