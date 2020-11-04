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Abel Ferreira afirma que vai morar no CT do Palmeiras: ‘Vim para trabalhar, não para conhecer a cidade’

Português deu sua primeira entrevista coletiva como treinador do Verdão e revelou que vai passar os próximos meses na Academia de Futebol
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 13:50

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 13:50

Crédito: Reprodução/Transmissão TV Palmeiras
Abel Ferreira concedeu sua primeira entrevista coletiva como técnico do Palmeiras no início da tarde desta quarta-feira (4). Em uma de suas respostas, o português afirmou que não atravessou o Atlântico para passar férias no Brasil e confirmou que vai morar no CT do Verdão nos próximos meses:
– Tem condições de morar aqui na Academia de Futebol. Atravessei o Oceano Atlântico pra trabalhar, ganhar, ajudar a estrutura e os jogadores a crescer, não pra conhecer a cidade. É minha missão. Minha estadia nos próximos meses será aqui dentro. Não nos falta nada, o clube oferece todas as condições para o trabalho na plenitude. Temos que criar nossa pressão dentro, pra aguentar a pressão de fora. Quem está em um clube como o Palmeiras só pode pensar em vencer, não há outra forma.
O técnico também falou sobre o projeto do Palmeiras em 2020, que contempla a utilização de vários estreantes da base na Série A do Brasileirão:
– No jogo de segunda, vi Felipe Melo fazer dez quilômetros de distância com intensidade. Agradou-me muito ver Luiz Adriano voltar à área pra recuperar a bola, esse espírito competitivo. Não há tempo para mudar, com o tempo vocês vão ver a confiança dos jogadores crescendo e isso é pra continuar. Eu falei pra eles que mostraram uma imagem para além da vitória na segunda-feira, mostraram qualidade, organização, espírito de equipe, competitividade. A forma como o Luan celebrava quando cortava a bola me agradou. O jogo não é só com bola, ele é dividido por vários momentos, e o Palmeiras foi muito inteligente, fez o que era necessário quando era preciso atacar ou defender, sempre como equipe. E quando uma equipe trabalha pra conseguir alguma coisa, ela consegue.
Abel Ferreira fará sua estreia pelo Alviverde Imponente na próxima quinta-feira (5), às 19h, no Allianz Parque, contra o Red Bull Bragantino pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras possui a vantagem e pode perder por até um gol de diferença para se classificar para as quartas de final.

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